自由廣場》東奧 斯卡羅 Taiwan+開播

◎ 江雅綺

防疫期間，感謝東京奧運每一位奮戰不懈的選手大展身手。尤其精采的不只是比賽勝負結果，還有這些選手背後的故事：ＢＢＣ中文網指出，這場奧運打造了台灣「想像的共同體」；確實，這場奧運在各個面向造福了台灣社會：它舒緩了人們疫情封鎖的緊張情緒、緊密了人們同島一命的團隊心理。

無獨有偶，近日歷史大戲《斯卡羅》，氣勢磅礴，引領觀眾回到十九世紀的台灣。在短短播出的幾集中，台灣早期歷史的聚落爭鬥、原漢之間爭奪資源與文化的衝突，甚至中國與洋人統治菁英之間的勾心鬥角，以及常民在身分與階級之間的認同搏鬥等，歷歷在目。也讓人們從台灣為中心點出發，重新回顧在這塊土地上的故事。這個共同參與的過程，同樣可以視為一種「想像共同體」的建構。

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值得期待的，深耕台灣土地上的故事，還有預定今天開播的國際影音平台Taiwan+（https://www.taiwanplus.com/）。

多年來，建立一個國際的平台、讓世界更加了解台灣，一直是許多人的夢想。但如同向來缺少資源的文創和運動領域，需要政府扮演投資先驅的角色。終在許多人的心血付出下，國際平台以Taiwan+為名，即將登場。

Taiwan+做為台灣第一個全英文的影音串流平台，如同擁有多年國際傳媒經歷的執行長蔡秋安表示，它承載著一個重要使命：呈現台灣的多元聲音與自由開放的價值，而Taiwan+的加號，是一種延展、串聯、疊加及無限可能的開闊，如同台灣匯聚多族群、多文化、多語言、多樣貌的人事物。

這樣的Taiwan+理念，又何嘗不是呼應東奧、斯卡羅以降的共同體精神？我們也期待，它能把越來越豐富的台灣故事，帶到國際社會。

（作者為台北科技大學智財所副教授、智慧科技法律政策研究中心主任）

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