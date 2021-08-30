自由廣場》大學生未打疫苗就返校 危險

◎ 吳岳樺

政府決定將九月到台的ＢＮＴ疫苗讓十二至十七歲的國、高中生先施打，以此推估，大學生（十八至二十二歲族群）恐怕要等到十月或十一月以後，才有機會打到疫苗。而學生到校實體上課，似乎也是多數大學的政策，這中間會有很大的防疫問題。

一、年輕族群無症狀者居多，台北市二十一日公布確診者症狀分析，本土病例通報時無症狀占四十四．八％，境外移入無症狀占七十四．二％。這是很驚人的比例。無症狀加上打工與社交活躍（比國、高中生多很多），衍生的風險不容小覷。

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二、政府預計讓一萬三千人左右境外生入境，其中很高比率是住學校宿舍，只要有幾位漏網之魚，宿舍很快就會「淪陷」。宿舍四到八人的房間設計，大家共用衛浴與電梯，房間內又不太可能戴口罩睡覺或交流。ＣＤＣ的第二位染疫後全校停課兩週的概念，是用教室與班級的邏輯思考，但萬一宿舍有人感染，不僅接觸史與疫調難以掌控，強制把學生鎖在宿舍內兩週，還是讓大家離開宿舍避難，將是校方的兩難。

筆者建議，首批ＢＮＴ疫苗讓大學生施打，等大學生打完第一劑疫苗兩週產生抗體後才到校上課。我們沒有本錢讓疫情惡化，大學生染疫的風險控管，是防疫成功與否的真正關鍵。

（作者為大學副教授，台中市民）

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