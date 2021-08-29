自由共和國》余宗龍／發展運動產業可用的思維

東京奧運我國選手拚出空前佳績，激發民眾運動魂，造成坊間運動營隊、商品詢問度與買氣大增。圖為羽球天后戴資穎。（資料照）

余宗龍／中興大學運動與健康管理研究所所長

東京奧運我國選手拚出空前佳績，激發民眾運動魂，造成坊間運動營隊、商品詢問度與買氣大增。圖為陳玟卉勇奪銅牌。(資料照)

東京奧運我國選手拚出空前佳績，激發民眾運動魂，造成坊間運動營隊、商品詢問度與買氣大增。個人建議政府和業者打鐵要趁熱，應趁此風潮，順勢整合各方資源，積極補強運動產業鏈必備的能力，以「創新商業模式、數位轉型」等經營思維，重新思考產業與市場，使產品策略跳脫業界常態，並從新接觸點開拓新的客群。

運動產業既深且廣，像是：運動用品／器材製造業、職業運動、運動傳播媒體、資訊出版、保健、賽事、服務、旅遊以及場館設施等範疇。具體作法可採取「加減乘除」的策略思維，把輪廓勾勒出來，模擬可能的商品或服務，創造運動產業的新契機，提升整體經濟效益。

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首先，加法的思維模式是指「持續研發新功能，增加產品或服務的效能」。正值疫後注重健康的新生活，政府不妨出面建構平台，媒合運動產業與我國強勢的資通訊科技產業，跨領域科技整合對現有的運動產品或服務做創新加值，產生多樣化和差異化，帶動運動產業升級。譬如：疫後零接觸成為生活新常態，所以運動場館可運用ＡＩ「人臉辨識」進場，減少人與人的接觸機會。同理，結合科技元素也可開發線上互動遊戲或課程，如：寒暑假受歡迎的運動團隊，未來若因疫情持續，可以多媒體科技體驗運動樂趣，瞭解運動員的故事，甚至學習當運動主播。此外，亦可整合運動傷害防護「預防、治療、復健、營養」等一站式服務，減少消費者移動成本，提供全方位保護。

其次，減法的原理為「化繁為簡，以增加可及性」。譬如，近年來帶動校園運動熱潮的「樂樂棒球」、「樂樂足球」，即縮小場地空間、簡化規則複雜性和降低困難度，並使用特殊的材質製成器具，兼具安全和趣味性，男女皆可參與。所以，政府可輔導高技術運動項目如：射箭、體操，簡化困難處，讓初學者體驗樂趣。像是射箭場外的體驗設施，可用木製的反曲弓，距離箭靶幾步距離，純粹體驗拉弓、放箭。

再者，乘法的利基點為「透過策略聯盟的方式，與同業或異業間互補合作，進行資源共享、創造新需求或達到互相換粉的效果」。例如政府可獎勵連鎖通路，如便利商店、大賣場內的廣告面板剪輯各項運動賽事精華，潛移默化融入生活，向下扎根、建立運動文化。此外，過去有鐵人三項，業者現在也可以創造陸 （球類）、海 （游泳）、空 （體操） 全能的運動賽事，策略夥伴間協調合作，提出新型態的運動產品。不同賽事間的行銷推廣，也可嘗試結盟合作，創造加乘效果。政府也可鼓勵與協助運動業者結盟異業，開拓多元通路，提高能見度。像是與旅遊業者合作，發展不同型態的運動觀光。

最後，除法則是代表「分解產品或服務，然後用新的方式來重組，找出它可能的優點」。譬如：各界對永續發展之環保意識日益抬頭，運動用品廠商應思考新的方式，以降低耗材浪費及對環境的負擔，提供綠色運動商品與服務。業者可檢視供應鏈的合作廠商是否需要重組，以降低成本或加快原物料取得；亦可以參考歐美家具商，減少組裝的營運成本模式。

此外，健身房的不同運動課程也可以拆開後、混合販售，提高消費者的新奇追求動機。

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