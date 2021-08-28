自由廣場》加碼措施與普發現金，孰優？

◎ 張惠博

繼金門縣針對縣民發放五千元之後，嘉義市長黃敏惠也宣布普發現金二千元，讓其他縣市民眾投以羨慕的眼光，一線之隔的嘉義縣長翁章梁備感壓力，而呼籲鄉親體諒。事實上，嘉義市人口僅廿六萬餘，數年以來，財務狀況又好，黃市長也樂於投市民所好，做出普發現金的加碼。黃市長表示，為了呼應七月份議會臨時會提案以及加碼的建議，希望達到刺激民生消費、提振買氣救產業，在艱難時刻發放現金最實在，讓各個家戶受到關懷，九月中旬會向嘉義市議會提出追加預算案來支應。

然而，普發現金二千元的訊息傳開之後，有議員隨即指出：市議會七月份的提案，是向中央爭取一萬元紓困，並非要市府自編每人發放二千元，這是不同的。此外，即使是好的政策，也不能市長自行宣布了事，議員只能乖乖配合，變成「好人都是市府在當」、「反對者只能當壞人」。另有議員指出，不少國中小學校長，常感嘆學校經常費嚴重不足，可是，市府普發現金卻極其大方，箇中奧秘，格外耐人尋味。

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近日各縣市的加碼措施紛紛出籠，其中，桃園市政府推出「6+1」振興暖身計畫，創意十足，頗吸引人，諸如：（一）經發局：「你吃飯，我買單」，只要單筆飲食消費二千元以內皆可參加抽獎，獲得市府買單的機會，總獎金一百萬元。（二）文化局：「桃園挺文創，送你看電影」，持振興券消費累計滿八百元於線上登錄，即可免費兌換電影票一張，總共二一○○張。（三）農業局、教育局：推出「一一○年度戶外食農教育活動計畫」，全年度預算二千萬元，每班級補助卅人，上限一萬五千元。此外，觀旅局、交通局、桃捷公司、數位桃園plus1000等，亦有加碼措施。這些巧思與安排，已足以向全國人民招手，相招到桃園一遊。

桃園市政府的加碼措施，雖不若發放現金那麼直接、具體，但政策受益者肯定更深、更廣。但是，類如教育局與農業局合作推廣的戶外食農活動，除了能彌補靜態的課室教學之不足，亦能開啟學子的眼界，未來更可能成為精緻農業的人才。若然，振興券不只是五倍券，而是一本萬利了！

（作者曾任嘉義市副市長、彰化師範大學前校長）

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