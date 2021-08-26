自由廣場》柯粉變柯黑，因為···

◎ 秦靖

一五四隻走私貓遭安樂死，諸多網紅、藝人不明就裡以「疼惜」之名高喊刀下留貓，質疑「為何不送檢疫」，留言痛斥政府作為。台北市長柯文哲自己愛蹭熱度，一篇「不能善待動物不能算進步國家」的臉書發文，遭起底自己曾說過要踹貓、打鴿子，甚至嫌動物之家改建預算貴。

柯文哲從不認錯，有錯都是別人的錯，都是蔡英文總統三更半夜在臉書發文，民進黨側翼網軍就會發動有計畫、有組織的攻擊。

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民進黨副秘書長、也曾擔任柯文哲市長第一任發言人的林鶴明在臉書反擊指出，「害你的是你的小編，不是民進黨」，你的敵人一直都在本能寺，因為他們不像我們如此了解你對動物的態度。

柯粉轉變為柯黑，當初那股支持素人參政的熱情隨著柯文哲一副都是別人對不起他的傲慢態度、忽紅忽藍忽綠的政治立場而消磨殆盡。二○一四年，那些小額捐款給柯文哲打首都選戰的年輕人一定感觸良多，許多年輕人捐一千元給柯文哲，遭到監察院去函要求說明清楚。柯文哲不妨環顧四周，如今身旁還剩下多少義無反顧、熱血支持的年輕人！

林鶴明以「害你的是你的小編，不是民進黨」，你的敵人一直都在本能寺，其實與日本戰國時期發生的「本能寺之變」還有所不同。明智光秀「背叛」其主公織田信長並舉兵討伐，但二○一四年支持柯文哲的年輕人紛紛離他遠去，其實不是「背叛」，而是真正看清楚柯文哲搖擺的中心思想與偏狹的人格特質。柯粉變柯黑，不是背叛主人，而是一種遭到主人背叛的痛徹心扉。

（作者為教育工作者，台南市民）

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