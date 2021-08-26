社論》小心北京的「打打談談」

阿富汗悲劇，中國一面美化神學士恐怖主義，「比上次執政時更加清醒和理性」，一面離間美國與盟友，「不能指望美國」。環球時報稱，「美國一定會最終拋棄台灣」。它還揶揄「台灣社會對於小確幸著迷的樣子，以及對政治內鬥投入的狂熱」，此一逆耳之言倒是值得我們警惕。這個為北京外交政策帶風向的鍵盤戰狼，加上台灣協力者的推波助瀾，無非是宣傳台海和平「只能指望中國」。

不久前北戴河會議，南華早報報導，中國外交部在國際上盡逞口舌之快，樹敵無數，且已到戰爭邊緣，但中國軍方卻不願為戰狼惹禍買單，拒絕跟多國聯軍交戰，外交及國防兩方明爭暗鬥。這篇報導不久就被撤下，且接受訪問評論的中國人大教授被高層警告。外交系統與軍事系統之爭，也許是事實，也許是欺敵。過去幾年，外交系統形同特種部隊，每每立即反應習近平意志。外交戰狼，經常引起內外反感，但是那些戰狼不僅沒有遭到處分，甚至還扶搖直上。這就說明了，外交戰狼演出了習近平的內心戲。不只外交官員，連環球時報那種鍵盤戰狼，偏激言論再怎麼荒腔走板、引起國內嘲諷，主事者也是文風不動。凡此，都是解讀習近平內心世界的線索。

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半年過了，拜登、習近平高峰會仍遙遙無期。七月底，外交戰狼秦剛出任駐美大使，他赴國務院會見副國務卿雪蔓，開門見山便提出：台灣是中美關係最重要、最敏感的問題。由此，不難看出他的重要任務，氣候變遷、病毒溯源、全球經濟等不是主題。而本月初，中國官媒證實，新疆地區最高軍事指揮官已悄悄換人，前任司令當了三年多便被調離，由西藏地區遣將來接手。新疆維族再教育營、強迫勞動、種族滅絕、血棉花，外交戰狼與西方鬥得其樂無窮，倒楣的是軍方的硬度跟不上，除非動槍見血。未來，加上阿富汗神學士班師回朝，新疆「維穩」可能讓北京的神經更緊繃。

西裝戰狼，靠的是嘴炮，別人罵你戰狼，你罵別人惡狼，唇槍舌劍動輒無限上綱。不過，軍裝戰狼，稍有出格言行，搞不好就擦槍走火，除非退役、二線不敢造次。四月下旬，中國「遼寧號」遠航至中沙大環礁西南方，美國海軍卻在官網公佈第七艦隊伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」艦長蹺腳監看「遼寧號」的照片。歐洲太空總署的地球觀測衛星「哨兵２號」則拍攝到，當時監視「遼寧號」的美軍伯克級驅逐艦，至少有三艘，分別在遼寧艦左、右、後三個方位。所謂的「中國強」斤兩，軍裝戰狼應該比西裝戰狼更清楚。

近年，中國戰機頻擾我國西南空域，但也導致反作用力，自由航行南海、台海、東海的各國機艦越來越多，儼然有「八國聯軍」之勢，軍裝戰狼比西裝戰狼當更有感。美軍機三度抵台，鍵盤戰狼亢奮叫囂：「解放軍戰機應該飛越台灣上空」。英國「伊莉莎白女王號」航經南海，鍵盤戰狼也放話「會用東風-21D、東風-26威懾不懷好意的外國軍艦」。如此自我感覺良好，軍裝戰狼不知作何感想？可以想像，在中國的戰狼樂園裡，外交戰狼、鍵盤戰狼都是愛現的猴子，唯獨軍裝戰狼謹慎地藏在碉堡裡。

話說回來，也不得不提防，其中存有欺敵的成分。西裝戰狼，軍裝戰狼，鍵盤戰狼，狼主都是習近平，大可玩弄兩手策略。老共有一個看家本領，即使武力不如人，還是膽敢先聲奪人主動開打，與對方來個「複合型戰爭」。這種戰爭，不求在戰場上擊敗敵人，而是為了創造「打打談談」的空間。換言之，戰爭是手段，生民塗炭無所謂，主要是逼對方談判，當然，談判是指向有利於己的目標。於是，最後在談判桌上得到戰場上贏不到的結果。

北戴河會議落幕，官媒轉發「法治政府建設實施綱要（2021-2025）」，一般預料習近平對第三任已志在必得。追求「彪炳史冊」的習近平，要求中國人民「敢於鬥爭、善於鬥爭」，「共同富裕」且吹起文革風，同時警告美國為主的西方：「必將在十四億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」。故而，所謂的「想要通過軍事手段奪取台灣，北京還有很長的一段路」，西方千萬不能掉入軍力決定論的陷阱，從而忘了還有「打打談談」那種軍事與外交辯證運用的「複合型戰爭」。

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