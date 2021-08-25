自由廣場》不愛問問題的學生 會有問題

◎ 鄧鴻源

新竹東區有清華大學與交通大學兩所頂尖學府，多年來都是台灣科技業忠實的人才供應鏈，培養源源不絕的人才。這套培訓系統良好而穩定，近年來這兩所大學領先全台灣的大學，卻因一個潛藏的隱憂，啟動了新一波的徵選學生制度。

在交大，看見隱憂的，是曾任加州大學電機講座教授的前校長張懋中。他說：「前陣子某全球頂尖軟體公司台灣區負責人問我，知道台灣員工三千人裡面，有幾個人擔任產品開發經理（Product Leader）的角色嗎？」張懋中為表謙遜，猜五個，沒想到對方卻說，答案是「零」。主要原因是台灣學生通常只會解題，不會發問。

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這些Product Leader大都是猶太人或印度人，因為他們從小懂得發問，懂得提出問題，畢竟愛因斯坦曾說：「提出問題比解決問題重要，想像力又比知識重要」，愛因斯坦的許多偉大創見都是他懂得提出問題並發揮想像力所致，如相對論就是他思想實驗的結晶，工具就是數學的邏輯推理，還有參考他人的發現。

以色列各級學校的教學方式都是學以致用，以實際問題激發學生的想像力與思考力，如沙漠缺水，如何獲取水源和有效利用水，因此發明獨步全球的滴灌技術，讓沙漠多的以色列也能成為蔬果與花卉王國，並將技術申請專利，行銷全世界，這才是活的教育方式。那像我們，有某科技大學車輛系的畢業學生居然不會換輪胎！

他山之石，可以攻錯，以色列學生很少參加奧林匹亞數理化等科學競試，然而廿年內卻誕生了十二位諾貝爾獎得主，且新創事業比例位居世界前三名，原因在此。所以我們應鼓勵學生多發問，多發揮想像力，不要只訓練學生怎麼解題，成為考試機器。

（作者是大學教授）

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