自由廣場》（鏗鏘集）如果沒有中國國民黨，台灣⋯

◎ 李敏勇

在台灣的中國國國民黨改選主席的紛亂之際，塔利班揮兵入首都喀布爾，阿富汗變天。一些主席參選人好發驚人之言，說什麼「沒有一九四九年的國民黨，就沒有今日的台灣。」民主化以來，特別是中國國民黨不再能專擅政權以後，從不安好心，從前吃盡反共愛國戒嚴棒棒糖的黨大哥更有「今日阿富汗，明日台灣」令人側目的亂語。

一九四九年，中華民國被中國共產黨革命推翻，中國國民黨挾黨國體制，流亡到台灣。一九四五年，終戰後代表盟軍接收，順勢進佔統治。二二八事件，屠殺大量台灣知識份子、文化精英，其實已為流亡鋪路。在日本殖民統治遺留的工業條件，近代化基礎上，台灣成了蔣氏黨國的復興基地。如果沒有台灣，中華民國早就完了。

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一干中國國民黨流亡殖民意識論者，常說如果沒有中國國民黨，台灣早就被中國共產黨赤化了。對照現在一些黨棍政客動輒對於共產黨中國流口水，沒想當年喪家之犬哭號，又是什麼樣子？沒讓中國國民黨壟斷統治權力，那種不甘心的、藉民主化亂事的模樣。一些台灣黨人跟著起鬨，也不想想人家怎麼用黑金看曾為黨國地方基礎賣命的侍從？連李登輝都被迫離開這個黨，有什麼台灣人能在中國國民黨真的抬頭？即使連戰，出身半山之後，又是芋仔番薯，競選總統，也是大多挺宋不挺連，才讓阿扁勝出。甚至阿扁的台北巿長也拜另立中國新黨的趙某之賜。朱立倫、江啟臣不過爾爾！

一九四九年，如果沒有中國國民黨，台灣會是另一個局面。因韓戰發生，冷戰時代的美國會扶植台灣——而非流亡台灣的中國。一九四九年，中華民國兵敗如山倒時，有些黨政軍高層不是直接從中國逃到美國去了？馬英九不是家人先到香港看風向生下他嗎？「一流去美國，二流到香港，三流來台灣」，不是這樣自嘲嗎？其實，若一九四五年終戰後，中華民國代表接收，未順勢進佔統治，早在一九五一年，舊金山和約簽訂後，台灣就在住民自決下，成為一個獨立國家。

如果沒有中國國民黨，台灣不會像現在揹著中華民國，糾葛在一九四九年以後的國、共鬥歷史，國家不像國家，台灣不必好幾個世代人被脅迫在反共大陸的戒嚴統治格局，台灣海峽也不會風險重重。如果沒有中國國民黨，台灣人直接面對中國，不必從中國流亡到台灣的政黨對台灣指指點點，台灣會是認同台灣的國民的國家，戰後台灣史也不會部分是流亡中國史，台灣人也不必時時面對台語「賊較惡人」的悶氣，流亡殖民可悲又可惡的一面。

（作者是詩人）

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