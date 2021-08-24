自由廣場》台灣防衛作戰 全靠國軍

◎ 姚中原

台灣當前被視為全球最危險地區，未來如遭受中共軍事侵犯，台海戰爭是否為「兩岸三邊」的戰爭，亦即美國是否會出兵協防台灣，近來成為各界討論的焦點話題。

美軍近期撤離導致阿富汗政府垮台，中共與部分台灣有心人士趁機宣稱台灣未來也會被出賣。美國總統拜登十九日接受訪問時，先堅定表示台灣、南韓與阿富汗的狀況不同，並提到美國將會信守一切承諾，且引用「北大西洋公約」第五條，強調任何對北約盟國的侵略或敵對行動，美國會做出回應，此對日本、南韓和台灣都一樣。

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有關美國是否派軍隊保護台灣，以及台灣遭受中共攻擊後的各國態度反應，向來是國際社會極為關注並長期研究的戰略議題。兩岸若爆發戰爭，研判美國可能積極介入，至於亞太周邊國家，除日本亦可能以「美日同盟」方式支持台灣外，大部分國家恐皆不願涉入，除認為兩岸戰爭是「中國內部事務問題」，最重要原因是各國不願得罪中國，也無理由或實力介入。

然而，即使美國有介入台海戰爭的能力與意願，並有「台灣關係法」、「六項保證」、「台灣旅行法」及「二○二一年國防授權法案」等法律與文件，做為對台灣的安全承諾與軍事合作。但我國政府從未有依賴或寄望，將來兩岸若發生戰爭，美國就會主動出兵協防台灣。

從我國國防部重新修訂的台海防衛作戰計畫，內容謹慎提到，未來一旦兩岸兵戎相見，台澎金馬防衛作戰要全靠國軍，美軍不會提供一兵一卒，得以證明；二○一八年七月，蔡英文總統接受媒體訪問亦曾明確表示，維持區域穩定是大家共同的任務，但台灣的國防和自我防禦能力，確實是我們的責任，必須盡最大力量來防衛。

外交部長吳釗燮去年九月亦曾強調，台灣期盼美國持續對台軍售，但未來若與中國發生軍事衝突，台灣不會倚靠美國的實際介入；他並表示，台灣防禦是自己的風險與責任，台灣會努力為未來局勢做好準備。以上談話，其實也是間接向國際說明，自從台美斷交後的數十年來，我國國軍就是秉持自立自強的態度勤訓苦練，達成保國衛民的重要國防目標。

總言，近來藉阿富汗事件再度出現的「棄台論」，影響不了國人的心防。台灣國家安全要全靠國軍防衛。未來台灣除了持續投資並發展創新的不對稱作戰計畫，更應逐年提高國防預算，加強推動「國防自主」與「全民國防」政策，公開讓國際社會了解到，台灣確實有堅強抗敵意志及自我防衛決心，未來中共如敢輕啟戰端，絕對要付出慘痛代價。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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