自由廣場》老闆，可以這樣簡易分流！

◎ 葉昱呈

中央流行疫情指揮中心宣布，二十四日起，同住親友在外吃合菜、共鍋，不需要再使用隔板或梅花座，因為依規定，商家並無查證義務，且顧客也不可能特地攜帶戶口名簿（戶籍謄本）或身分證舉證，但在兼顧防疫與商家經營之狀況下，筆者建議商家可透過下列簡易分流方式，並配合量測體溫、酒精消毒及實聯制等措施，降低病毒傳播風險：

一般而言，同住親友至餐廳聚餐，除少數特殊情形是於不同時間點分批進入餐廳外，大部分都會在同時間進入餐廳，此時，餐廳接待人員即可引導至同一桌入座。

請繼續往下閱讀...

如果同住親友之聚餐人數較少（例如僅二至五人），而餐桌屬於十人座的大圓桌，需兩個以上家庭併桌時，則不同家庭成員之間仍應使用隔板，以強化防疫措施。

至於百貨公司美食街之共同用餐區，因人潮容易聚集，即使是同住親友用餐，除非有照顧餵食需求之同住家人或小孩，否則仍建議依經濟部公告之「百貨及賣場防疫管理措施建議指引」採梅花座，同時設置隔板並確保一．五公尺安全防疫距離。

此外，非同住親友假冒同住親友用餐，可依違反傳染病防治法第三十七條規定，對行為人（顧客）處新台幣三千元以上、一萬五千元以下罰鍰。但畢竟裁罰只是手段而非目的，民眾仍應持續謹守各項防疫規定，期能安然度過疫情。

（作者為地方政府衛政公務員，屏東縣民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法