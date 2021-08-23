自由廣場》翻唱‧金曲‧獎？

◎ 方屏生

第三十二屆金曲獎頒獎典禮於二十一日晚間落幕，讓我遺憾的是，又有歌手以「翻唱專輯」入圍，也「順利」得獎。

回顧第三十一屆金曲獎最佳國語專輯獎，就是以翻唱的口水歌奪得獎座。翻唱的十一首歌曲之中，四首是日文歌，兩首粵語歌，國語歌曲僅有五首，主辦單位認定符合文化部「該專輯應有曲數六首以上或音樂總長度三十分鐘以上（不含伴唱版本）為全新編曲演唱之作品」之規定。評審團在遭受質疑後，表示該專輯「耐聽度、精緻度都很高」，恐怕早已先入為主，並藉著藝術的招牌，替歌手及外國歌曲刪除雜音。再者，被翻唱的歌曲中外馳名，當然是「耐聽度很高」。

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而本屆「翻唱」勝出的歌手，專輯拾首歌曲，有江蕙、黃乙玲、曾心梅、潘越雲四位金曲歌后及黃小琥等膾炙人口的經典歌曲，支支動聽。歌手獲獎前後的感言，恐怕不是驚喜或意外，而是有樣學樣再加碼，超前部署了一年之久。

筆者從國小到高中都是學校甄選出來的合唱團團員。國小五年級左右，能在第一次拿到五線譜的時候，唱完整首歌曲，也是每次音樂課領頭示範的學生。年過半百為了一償心願，看網路自學吉他，六個月之內能用十五個左手和弦及四種右手彈指與刷弦方式自彈自唱，輕輕鬆鬆唱出超過五百首國、台、英、日文歌曲。但是，聽完這位金曲得主的翻唱歌曲，感覺他的聲線和曲意完全不搭嘎，把女性豐富的情感淡化成稀鬆平常，包括僅有一首的男性日文歌曲。

而所謂的「全新編曲」，清一色走輕音樂風，卻把刻骨銘心的衷曲轉調成路人的雲淡風輕。尤其是兩首恰恰的旋律，原本挑動人心的節奏，竟然變成了普普通通的一拍一拍，盡失情意。倘若評審團再說耐聽度、精緻度都很高，反正金曲已經論獎，小老百姓只能甘拜下風。

筆者不願意用金光黨來形容這種變奏的曲風或競賽，但翻唱得獎，對於原創的台灣歌手、製作團隊、音樂人，以及廣大的歌迷來說，實在是太不公平了！

（作者為榮民，業商，台中市民）

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