社論》國人對台灣強韌政經基本面要有信心

全球疫情爆發以來，台灣防疫與經濟表現亮眼，堪稱奇蹟。不過，今年五月疫情出現破口，每日確診達數百人並且發生疫苗荒，導致人心惶惶；然而，僅約三個月就將確診人數降至個位數，疫苗覆蓋率突破四成，又創下另一項奇蹟。與此同時，台股卻在近期內由歷史高峰劇跌一千七百點，外資今年賣超也達五千八百億元，引發投資人恐慌。金融市場的動盪是否肇因於政經環境變數，值得深入探究。

首先，在國際政治上。美國自阿富汗撤軍，阿富汗中央與地方政府或不戰而降，或流亡出逃，毫無捍衛家園的決心，造成神學士重奪政權。喀布爾機場上民眾搶搭飛機，彼此踐踏甚至由高空墜落身亡的景象，猶如一九七五年南越政權垮台、首都西貢亂象再現。阿富汗淪亡錄令世人震驚，「美國不可靠」成為美國盟邦的疑慮；而台灣親中派與對岸顯然相互呼應、同聲一氣，製造「今日阿富汗、明日台灣」的錯誤類比，企圖引起國人恐慌。加上前美國總統川普突如其來的暗示，「我認為台灣會發生不好的事情」，更加深國人憂心。然而，台灣社會安定，多數國人願為保護台灣一戰，產業是全球供應鏈的重要環節，在印太戰略上更居於地緣政治的戰略要衝。這是阿富汗無法相提並論的。尤有甚者，針對國際間的懷疑聲浪，不但美國國安顧問蘇利文堅定回應，「對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實」。美國總統拜登更將台灣與南韓、日本、北約等量齊觀，明確指出「要是有人入侵或對我們的北約盟友採取行動，我們會回應。對日本、南韓、台灣都一樣。」拜登顯然也針對川普的「壞事」說，強調美國旨在試圖阻止壞人（bad guys）對它們做壞事。拜登對於中國一旦對台採取行動的清楚回應，乃是台美斷交、共同防禦條約廢除以來，歷任美國總統首見，意義非比尋常。有了美國堅若磐石的承諾與台灣強健的政經底氣，投資人完全不須替台海情勢憂心。

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其次，美國的縮表與減少購債行動，恐將造成金融市場資金動能的萎縮，乃是全球股市的一大隱憂。聯準會自全球金融海嘯採行量化寬鬆、降息救市以來，資金並未挹注到實體經濟，反而湧入金融市場，推動全球股市的大多頭行情。如今，美國聯準會的緊縮行動勢在必行，差別只在何時開始啟動。因此，未來資金將會回流美國，這也是外資連續兩年在台股共賣超逾一兆一千億元的重要原因。聯準會縮表既可預見，投資人其實已有心理準備，因此一旦真正實施，衝擊便可以降低。事實上，美國股市並未因為聯準會縮表動作愈來愈清晰而大幅下挫，台股投資人又何必杞人憂天？更何況台灣經濟基本面良好，主計總處日前大幅上修今年台灣經濟成長率至五．八八％，而出口更創下新高，有機會進步到全球第十三名。這意味著即使資金退潮，未來仍可望出現基本面行情。台股實在沒有悲觀的理由。

最後，當沖降稅是否再度延長，成為台股的重大變數。此波台股下挫被認為是大戶以摜壓市場手法來迫使政府延長降稅。實際上，當沖只能助漲、助跌，並非市場的主導力量；而上週三延長當沖降稅拍板定案，週四台股卻重挫四百五十點，更可見當沖降稅與否，並非大盤漲跌的關鍵。投資人若過度關注當沖降稅議題，恐怕只會扭曲投資的思維與布局。坦白說，當沖降稅是極具爭議的政策。長期投資才是市場的穩定力量，方可反映企業的價值；而政府為了衝高成交量，以紓解相關產業的低迷困境，對當日沖銷予以降稅鼓勵，豈非變相懲罰長期投資人，稅制之不公，不言而喻。然而，當沖降稅再度延長三年是否得當姑且不論，投資人的布局更應在於企業、產業與經濟基本面，而非交易方式或稅率，才可使台灣金融市場更加健全，免於受短線炒作的影響。

股市是經濟的櫥窗，也是投資人對國家未來發展的信心指標。台股今年漲幅原本領先多數全球股市，近月來卻重挫一千七百點；反觀在高檔的美股雖有聯準會緊縮的隱憂，卻仍一再創下新高。不免令人質疑台灣到底是出了什麼問題，才讓近日台股如此疲弱？而剖析可能衝擊台股的各項因素，可以看出台灣的政經結構並無重大利空存在，因此在釐清相關疑慮之後，吾人相信無論是阿富汗淪陷的錯誤聯想、美聯準會的緊縮行動等等，都不會嚴重衝擊台灣強韌的基本面，更無法打垮台灣人的信心。

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