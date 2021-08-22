自由共和國》林嘉志／探究「運動處方」一詞使用的現代觀

這次台灣奧運代表團表現出色，我們選手的努力讓國人驚艷（資料照）

林嘉志／東華大學體育與運動科學系副教授

這次台灣奧運代表團表現出色，我們選手的努力讓國人驚艷，成績表現不僅讓全世界看見台灣，更大幅提升國人運動自信心。（資料照）

這次台灣奧運代表團表現出色，我們選手的努力讓國人驚艷，成績表現不僅讓全世界看見台灣，更大幅提升國人運動自信心。相信日後將有更多人願意投身運動參與和運動訓練。當然在疫情起伏之下，仍有諸多困境要克服。每個人運動的目的不見得相同，也許是復健、維持健康、學習運動技術、挑戰自我極限、拓展人際關係、提升運動表現、爭取榮譽等等，不勝枚舉。然而，運動不是毫無章法，只要涉及特定運動目的，該如何安全有效的完成就是個需要講究的學問。這個學問名之為「運動處方」（exercise prescription）。本文擬探討這個用詞的思考基礎，並做出建言供相關權責單位使用參考。

圖1臨床運動處方和一般運動處方專業的目標服務對象不同。隨著運動者健康程度的改變、運動目的可能隨之改變，有別於臨床運動處方以恢復病患人體運動基本功能為主，一般運動處方會更積極使用訓練手段達到進一步提升的水平。兩者的運動測驗評估項目和方法也都有很大的差異，遑論運動處方。例如，一位疑似有胸悶症狀者經過私人教練轉介給醫師，在完成必要檢查與臨床運動測驗後，發現有輕微二尖瓣脫垂，但運動中強度無礙。於是運動者可繼續由私人教練訓練，惟需留意中偏高強度的時間控制和症狀表現。

處方（prescription）一詞是醫療處方（medical prescription）的簡稱，醫護專業必須根據必要的臨床檢查報告做出診斷與治療建議，記載於醫療處方後，由藥劑師配製藥品給病人服用。然而，「運動處方」一詞，最早也是醫療用途，使用於復健科醫師根據院內病患或門診病患的肌肉骨骼問題與臨床運動測驗數據，給予職能治療師或物理治療師為病患執行運動治療的指引。因此這類運動處方，完整的說法應該是「臨床運動處方」（clinical exercise prescription），服務對象很明確是需要運動治療的病患；換言之，也屬於醫療處方的一類。無論哪一種處方，依據和目標對象都很明確：都必須根據臨床檢查、臨床測驗，應用於病患。

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運動對健康的助益雖然好像眾所皆知，但科學講究證據，直到最近廿年隨著運動科學研究的蓬勃發展，才逐漸備受重視。特別在運動生理學和醫學領域的結合，發現與創造的新知識使運動在預防醫學的角色愈來愈扮演舉足輕重的地位。美國運動醫學會（ACSM）在這個領域是國際上的領頭羊，特別在二○○七年開始全球倡議「Exercise is Medicine」，加上所發行的多本經典教科書，包括「運動測試與運動處方指引」已經到第十一版，內容都是跨健康與醫療領域組合。這些寶貴的知識來自跨領域學者的智慧結晶，ACSM再集結成行動指引，並且規範成專業證照，分別對兩種專業做檢核：（一）目標對象是一般表面健康者〔包括穩定慢性病的門診病患（out-patient）〕的運動測驗、運動處方指導專業，及（二）目標對象是需要臨床運動測驗、運動治療者〔包括經轉介需要確認是否有運動猝死高風險者、不穩定慢性病的門診病患、或住院病患（in-patient）〕的臨床運動測驗、臨床運動處方指導專業。由於這兩類目標對象截然不同，運動處方就必須依照特定運動測驗的專業做區隔，也非常明確是不同專業。

其次，運動處方的相關背景知識基礎是哪些？如果從ACSM教科書與專業證照報考資格的一系列規範分析，不難發現最重要的核心是「運動生理學」，如果是臨床證照就需要完整的廿一學分學程，考試科目甚至還包括了「臨床運動生理學」。這些原文書籍都是約八百頁的五星級精闢內容，不是一般等級的書。「運動生理學」有別於「人體生理學」，內容專精於探討運動所形成的生理刺激條件對於人體各種系統造成的急慢性反應，並深究不同的訓練目標、健康條件結合營養介入的影響與作用機轉。正統的運動生理學還會搭配運動生理實驗，如同理工、醫學領域實驗課程的嚴謹要求。不過遺憾的是，我國的醫學生專業養成過程剛好缺少這些課程要求。既然專業需要受資格認定，在認證條件上顯然就站不住腳，而且這是非常值得重視的考量。

運動指導者／教練、醫師和運動者三者之間的關係愈來愈密切，圖一顯示三者之間互動關係。醫護專業想辦法把原本是健康運動者的病患治療好，運動指導者／教練想辦法把恢復健康的運動者維持甚至提升健康水平。兩種不同的運動處方所使用的運動測驗項目、評估方法有很大的差異，各有專業。未來的互動和配合肯定愈來愈密切，適當的整合與溝通非常急迫。

綜上所述，有兩點結論：第一，醫學生養成過程應加入優質運動生理、臨床運動生理課程以因應時勢所需；第二，運動處方一詞應依照服務對象做區隔，「臨床運動處方」屬於醫療處方專業無疑，建議符號簡稱可使用CRx（Clinical Exercise Prescription），而「一般運動處方」應屬運動指導者／教練專業，建議符號簡稱可使用GRx（General Exercise Prescription）。兩者都應設立符合其條件背景的高階證照考核。至於法律文字是人去定義的，定義就必須有所依據，不能強詞奪理。讓運動處方回歸初衷：使運動者都能安全而有效地達到運動目標，這才是吾人專業的展現。

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