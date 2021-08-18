自由廣場》（林保華專欄）台灣應從阿富汗接受什麼教訓？

美軍從阿富汗撤走，塔利班很快佔領全國，其勢如同摧枯拉朽。日前我已預估國共會就此大做文章，果然國民黨政媒立即出來挑撥美台關係。他們無論再怎麼裝扮自己親美，關鍵時刻總要露出狐狸尾巴。

不過台灣還是應該從這事件接受必要的教訓。阿富汗政府的兵敗如山倒有兩個主要原因，一是太依賴美國的保護，二是內部極端腐敗。當年國民黨與南越政權都因為腐敗而士無鬥志，而且失去民心。這裡暫且不論。

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美國的保護是主要問題。如沒有美國保護，共軍應該早已入侵台灣，這點不必隱晦，因為兩岸軍力、國力懸殊，台灣因為國族認同問題有不少內奸，而且佔據重要崗位。台灣地理上的重要戰略地位是客觀存在，因此台灣要讓美國覺得值得保護，就必須做好自己，台灣在經濟與軍事都是美國的主要、甚至不可或缺的盟友。

經濟上台灣電子科技已經成為美國不可或缺的產業鏈，也得到美國的肯定，這點值得欣慰。但是在軍事上我還存在一些疑點：第一，國軍將領在退休後紛紛去向中共表示效忠，我當然懷疑他們在服役時是否真正效忠台灣。第二，當這些退將發表不當言論煽動叛亂時，為何現役將領不大舉理駁斥，是因為學長或老上級的關係，還是另有原因？

面對國民黨政媒的挑撥，蘇貞昌院長的回答非常明確：「阿富汗的情勢會亂，就是因為內部自己先亂，台灣只要不要內部自己亂，就能對抗任何想要侵略台灣的外來武力。」從連戰的「聯共制台」到馬英九的「九二共識」，都在引狼入室，製造混亂。這一兩年來，台灣被中國發動的生化戰爭入侵，政府團隊的優異表現也成為中國代理人的首要攻擊目標，中共不敢說的話都可以由他們嘴巴裡說出來，例如要槍斃總指揮陳時中。

前年二月下旬，蔡英文總統任命原李登輝國安團隊的葉國興出任國安會副秘書長，被自由時報社論稱為當時政壇「最大的亮點」，葉國興上任時說：「當前國內外情勢嚴峻，敵人已在國內！」這句話引起許多共鳴，但是他做了一年多就離職。國內的敵人仍然猖獗，共諜仍然被判無罪或罰款了事。今年更爆發疫苗之亂，如果不是日本與美國及時出手相救，贈送疫苗，後果又會如何？有多少台灣人會跟他們走？

如果國共煽動叛亂，有人出來鬧事或發動武裝叛亂，台灣人是像阿富汗人那樣四處奔逃，還是站出來守護自己的國家？我希望台灣人不必等到政府表態，不必等到美日相助，自己不怕犧牲先出來站到前線守護自己的國家，守護自己的福祉，守護我們的子孫後代。我們看到共產黨治下如同韭菜的中國人命，台灣人要淪為中國人嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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