自由廣場》雖千萬人吾往矣的陳時中

科學證據vs.云云眾說

◎ 陳博修

定調「3+11」不是破口的，不是陳時中部長，而是冷冰冰的科學證據：時間序列與疫調感染關聯圖。陳部長甘冒天下之大不韙，以中央防疫中心之名在電視上，提出證據公開向國人報告，澄清一般人直覺上容易產生的誤解。筆者只能豎起大拇指說：衷心佩服！

大家耳熟能詳的孟子曰：「雖千萬人吾往矣」，但多數人可能忘了前面更重要的一句：「自反而縮」，也就是自我反省，確定找到真理、證據時，就理直氣壯，戴著鋼盔往前進！

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時間序列上說明「3+11」早在去年底就實施，既非在立委壓力下四月十五日匆匆上路，也非關國人防疫上的鬆散。不辭辛勞的疫調及血清抗原、抗體檢驗的關聯圖，具體說明華航機師與諾富特防疫旅館，雖然確定是群聚感染事件，但與造成台灣這一波廣泛社區感染，並沒有直接關聯。

科學史上，類似陳部長勇敢站出來對抗云云眾說的例子並不多見，卻扭轉了人類歷史發展，著名的有哥白尼、克卜勒的地動說：地球繞太陽、不是太陽繞地球；還有達爾文的進化論：人類不是上帝創造的，是千萬年演化而來的。這些理論，招致當時教會無情的攻擊，甚至賭上個人及株連親友的生命。

其實，邏輯上也可以找到更多思辨：如果「3+11」是破口，那所有國際航空公司，包括長榮、日航、美航等，在相同時間內，也都可能會有類似的入侵，為何上天只單挑華航一家？諾富特防疫旅館沒有遵照防疫管理規範，即使中央嚴格規定「14+14」，破口仍然會發生，那又與「3+11」何關？科學疫調的直接證據顯然更具說服力。

時間序列是鐵的客觀事實，只是普羅大眾沒有注意到，而特定政客、媒體選擇視而不見，持續造謠抹黑，謊話說上一千遍，就變成真實。疫調關聯圖則是科學上的證據，是整個中央防疫團隊，包括陳宗彥、莊人祥、羅一鈞、張上淳、周志浩、王必勝等等，一時之選的專家學者群，所共同背書的研究成果，陳部長只是總其成的代表而已。特定政媒選擇攻擊陳部長，毫無正當性可言。

如果賠上台灣八百條生命的疫情源頭，無關乎3+11、華航、諾富特，那又是何方神聖？這真是好問題，有人說是萬華阿公店，就需要更多時間、更多研究、更多證據來證明，這也就是科學上「有幾分證據、講幾分話」的實事求是精神；缺乏足夠證據前遽下論斷是不負責任的，就如同將所有責任推給「3+11」是一樣的道理。

（作者為資深網路通訊業者、大學退休教授）

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