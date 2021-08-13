自由廣場》疫後企業的隱形冠軍

◎ 陳信文

一場突如其來的疫情，撼動了全世界。疫情延宕影響至今，人類社會行為隨之改變，市場需求也因而有所不同。發展疫苗與快篩的生技公司、數位化與通訊所需的半導體及軟體公司，受到了最大的重視和發展。

八月份的遠見雜誌主題談疫後企業，分析了全世界的潮流，也提到多家台灣企業。其中關於紙容器的議題，這種具有本地優先需求、也具全球共通性，看似傳統卻又影響深遠的主題，非常值得特別提出與大家分享。

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因為防疫的生活，民眾餐飲外帶外送頻繁，台灣的紙容器使用爆量。日常的生活小廢棄物，累積卻是龐大的垃圾生產。然而，傳統上紙容器內有一層塑膠膜，這種複合材質，使得紙容器的回收再製非常困難。

一家公司（連泰紙業）努力發展技術，讓紙容器的不同材質可以分離，讓紙容器可以回收，不同材質可以回收再利用。一家公司（中華紙漿）則是發展技術，生產去塑紙容器。全紙容器的使用，當然也就可以提升後續回收再利用。

除了著名護國群山的半導體產業外，台灣具有許多隱形冠軍，尤其是化工和機械等與民生息息相關的產業。這些產業不僅具有高技術，更重要的是，直接解決了我們生活的問題。下次使用紙容器時，謝謝這些隱形冠軍吧！

（作者為清華大學講座教授兼副校長）

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