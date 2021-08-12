自由廣場》台灣如何回報立陶宛

◎ 張經偉

台語有一句俗諺：「多交關公劉備，莫交林投竹刺。」從未收過我國任何「金援」外交的立陶宛，如今不僅送來疫苗及時雨，還無懼中國施壓，堅決與台灣發展互惠關係。立陶宛與台灣著實以義相結！那麼，台灣該如何投桃報李？

多年以來，立陶宛有一個幾乎可謂國難的社會問題：其自殺率全球最高，甚至高過社會壓力龐大的韓國。主要原因是立陶宛緯度極高，茫茫不見日光的漫長凜冬使人憂鬱，而這個現象也再次讓我們看見自然力量強於人類社會。

請繼續往下閱讀...

這正是台灣該對立陶宛伸出援手之處。我們台灣是一個熱帶島國、一年四季陽光普照。疫情趨緩後，該多發展歡迎立陶宛國民冬季來台的旅遊產業；疫情趨緩前，則該多贈送風光明媚、熱帶氣息的台灣意象產品給立陶宛，例如盒子上印著陽光沙灘的鳳梨酥。

切莫小看如此禮品的力量，根據耶魯大學社會心理學者約翰‧巴赫（John A. Bargh）的研究，人們會將物理概念延伸為抽象概念。例如與人交談時，讓對方握著一杯熱咖啡，會比一杯冰咖啡更容易讓對方覺得你「溫暖」；讓對方坐在柔軟的沙發上，會比堅硬的板凳更容易讓對方覺得你「柔和」。

因此，趁著寒冬尚未強襲北半球，台灣應趕緊備妥一眼即讓人聯想到陽光、熱帶的各式名產，贈送給我們的義兄義姊立陶宛，助其對抗長年國難。

（作者現任中學社會科代理教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法