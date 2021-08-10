社論》讓台灣就是台灣

台灣在這次東京奧運大豐收，獲得包括二金的十二面獎牌，是史上最佳成績。同時，在柔道等六個項目歷來首次得標，國手有好表現，國人為之振奮。不僅對台灣，東奧對世人也是很特別的體育盛會，在奧運史上留下諸多紀錄。

東奧在武漢肺炎肆虐、東京多數市民反對之際舉行，有一萬一千多名選手參與，兩百多國競爭，僅八十六國得標。疫情讓東奧變得特殊，以「防疫泡泡」方式進行，開幕與閉幕式都閉門舉行，除了少數例外，比賽沒有觀眾和掌聲助陣，運動員接受定期篩檢，遠離大眾，且須在賽事結束後四十八小時內離開日本。整體來說，東奧克服重重難關，給世人帶來正能量與希望，有如菅義偉首相所說，是「世界團結戰勝疫情的象徵」。

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運動本身就是力與美的表現，比賽勝負也帶來得失反應，激發觀眾熱情。從而，運動場上講求公平競爭（fair play）與運動家精神（sportsmanship），不僅確保競賽順利，也讓運動員勝不驕、敗不餒。不過，運動場外，群眾的熱情讓光榮感或愛國情緒隨之俱來。以東奧得牌第一的美國為例，拜登總統以「你們的運動能力和道德勇氣…提醒了我們，美國是多麼了不起的國家」盛讚為國爭光的運動員，第一夫人吉兒也稱許「讓美國團結一心」，並邀他們進白宮。

奧運成績既與國家榮光劃上等號，東奧的若干現象，便引發世人議論，尤其中國因素。中國這次獎牌排名第二，表現不俗，但它採取「蘇聯模式」的體制性作法，在全國篩選兒童，進行全日制集體培訓，不惜代價為國家爭金牌，雖成果顯著，卻以運動員的犧牲為代價。十四歲的中國跳水選手全紅嬋在東奧奪冠，出身貧農的這位廣東姑娘，七歲就離家培訓，「沒有抓娃娃的童年」，矢言奪標得獎金，寄錢給得了「不知道那個字怎麼讀，不知道她得的什麼病」的媽媽治療。全紅嬋得金牌，孝心與專注感人，卻暴露中國奪金不堪的一面，也拆穿官方的脫貧口號謊言。

香港得了六面獎牌，創下歷來最佳成績，港人興奮。擊劍選手張家朗領取金牌時，大會奏的是「義勇軍進行曲」，港人看直播出現噓聲以對，並齊呼「我們是香港」以蓋過中國國歌，事後有人以侮辱國歌罪名被捕。香港以「中國香港」之名獨立參賽，按法力籠罩一切的國安法，主張香港與中國分離，法所不容，但在東奧卻顯然「港、中分立」；事件既再度印證國安法的無所不在，也引發香港能否再獨立參賽的隱憂。

對付首要併吞目標的台灣，中國更不手軟。由於中國打壓、國際奧會妥協、兩蔣時代堅持「漢賊不兩立」的錯誤政策，我國以「中華台北」之名參加東奧，梅花五環旗取代國旗，國旗歌權充國歌。這一所謂「奧會模式」，嚴重傷害台灣的尊嚴與地位。《紐約時報》報導台灣所受差別待遇時貼切地說，「政治一直在阻礙台灣獲得奧運榮耀」。

中國從不放過任何屈辱台灣的機會，民族主義高張的網路世界尤然。於是，我國選手羅嘉翎得女子跆拳道銅牌，東奧推特未附上國旗，即有中國人來貼五星旗並叫囂「恭喜中國台灣」。中國整體得牌排名居次，也有網軍主張，把台灣、香港得牌數加進去，如此這般，中國金牌數即超越美國居「世界第一」。另一方面，藝人徐熙娣（小Ｓ）鼓勵戴資穎的貼文，以「國手」相稱，引發小紅粉圍剿，「狗台獨」等罪名立至，代言品牌解約。「名嘴」黃暐瀚質疑中國央視在東奧開幕稱「中國台北隊」，反問難道要稱中國「支那隊」嗎？不僅遭中國網軍撻伐，更說他母親五月車禍身亡「活該」。

小Ｓ和黃暐瀚的事例，顯示在中國「一中」霸權心態下，不應有「兩中」或「一中一台」的幻想。對它來說，台灣是中國的，中華民國早已滅亡；誰不支持唯一的「一中」，誰就是該追殺到底的台獨。台灣的藍白政黨慣以「一中各表」、「兩岸一家親」自慰，其實都在自欺欺人。東奧所牽動的國籍、認同及歸屬，既是體育的，也是政治的；奧會總宣稱自己不涉政治，但我國以莫名其妙的國名和旗歌參賽，不就是政治干涉的結果？

美國「外交家」（The Diplomat）雜誌日前有專文大讚台灣在東奧表現出色，奧會官網卻不見台灣或中華民國名稱，只有「喔抱歉，是中華台北」，但選手更無懼表示自己來自台灣。一場全球體壇盛會，照映出運動能力、信心、認同都已進入新境界的台灣隊，國人在普遍振奮之際，也應積極齊力，讓我們的國家隊，早日以正常的國名、旗歌參與國際競賽。

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