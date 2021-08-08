自由廣場》悼念余英時 傳承自由魂

◎ 顧忠華

一代史學大師余英時在八月一日於睡夢中辭世，引來世人無限追念。余先生一生的志業，不只是盡心研究中國歷史，發掘其中各種具有「現代性認知價值」的深刻內涵（如他的成名作《反智論與中國政治傳統》），更始終關心時政，在關鍵時刻發表擲地有聲的言論（如台灣太陽花學運時的《台灣的公民抗議和民主前途》和香港佔中運動時的《公民抗命與香港前途》），充分展現他的自由主義立場以及知識份子的風骨。

回顧余先生的生涯，和殷海光先生有十分相似的價值關懷，他們對於自由民主抱有著堅定的信念，甚至當面臨種種艱難處境時，也絕不退縮。雖然就「自由」和「平等」是否能由中國傳統文化孕育出來的爭議上，兩人見解不同，但是余先生在殷先生受到政治迫害時，義無反顧地與費正清共同伸出援手，可見余先生在人格特質上具備一貫的道德勇氣，足以在學問和為人處事上都成為典範。

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相對於中國長期的極權統治，余先生曾經表示香港和台灣是非常「特殊」的存在，因為過去的歷史機緣，使得這兩個地方的人民內化了普世價值，不斷爭取自由民主的政治制度，也打造出符合基本人權的生活方式。不過在香港實施《國安法》之後，即連起碼的法治也無法倖存，許多嚮往民主的人士淪為階下囚，這應該是余英時先生過世前特別感傷的事件。

我們不妨問，余先生會轉而傾向悲觀嗎？若以殷海光先生的心境來推測，他在《自由中國》被停刊的社論上（1960年9月1日），依舊寫下《大江東流擋不住》，文中痛陳：「大江總是向東海奔流的。我們深信，凡屬大多數人合理的共同願望遲早總有實現的一天。自由、民主、人權保障這些要求，絕不是霸佔國家權力的少數私人所能永久阻遏的。在不久的將來，我們可以看到共黨暴徒在大家的共同願望中倒下去。同樣的，少數人拿種種藉口來阻撓和打擊這一願望的動作，也將在公意之前停止。自由、民主、人權一定會在大家的醒覺和努力之中真正現實。」殷先生不啻預言了台灣終究會走上開放言論自由、結社自由、解除黨禁報禁的民主大道。

驚人類似地，余先生最近（2021年7月13日）寫給香港中文大學周保松教授的信中，也強調：「我始終相信：人類文明正途不可能被少數自私自利的人長期控制。香港自開始（1843）便享有自由，不在專制王朝手中。以香港人的覺悟程度而言，也決不甘心作奴隸或順民。但人的主觀奮鬥是極重要的，決不能放棄。」余先生更勉勵周保松教授：「但願我們有足夠的勇氣和智慧，繼續作一點事。」

從余英時先生生前留下的最終話語來看，他和殷海光先生堪稱是自由主義和民主政治的兩位不朽鬥士，以生命來捍衛所有人能夠活得有尊嚴、「做完整的人」（殷先生語），同時「決不甘心作奴隸或順民」。未來一旦在世界史的大潮流下，中國人民也和香港、台灣般，「在大家的醒覺和努力之中」實現了自由民主，那麼這兩位鬥士便真正能含笑九泉了！

（作者為紀念殷海光先生學術基金會董事）

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