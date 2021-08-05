自由廣場》（金恒煒專欄）朱立倫的「改變」敗在李登輝路線的鐵板前

敗軍之將的朱立倫又要選黨主席了。二○一六年他選過總統，輸了三百萬票，創下台灣大選差距的最高。二○一九年更慘，黨內總統初選，可憐淪為老三；敗績班班可考。屢敗屢戰，跟連阿斗一樣，厲害了。

朱立倫再戰黨主席的口號，其實只有一個，曰「改變」，「現狀一定要改變，改變才有希望」。改變？那不是抄襲美國前總統歐巴馬的選舉招牌？隔了十五年，不怕臭酸？而且，拾人牙慧永遠是二流，更可能是末流。出手就低端。

請繼續往下閱讀...

這還不說，今年參選黨主席的聲明與七年前的竟然一色一樣，了無新意。一加比對，就知道冷飯熱炒；不過把「改革」換成「改變」；再來，「找回創黨的精神」改成「把中華民國贏回來」。有差嗎！七年時光的流轉、國內國外局勢的嬗替，好像視若無睹！老朱怎麼啦？老癡呆了嗎？

「改變」的意涵就是「變天」，打敗民進黨取得執政權。問題是，國民黨積弱不振，朱立倫宛如邊緣人，「改變」云云，話說得天大，自欺欺人耳。究其實，意在黨主席寶座而已。朱立席一旦得逞，真能「改變」台灣的政治版圖？說笑。

歷史確實給過國民黨一次「改變」的機會，那就是李登輝的本土化運動。解嚴之後，國民黨少數統治的黨國體制已經撐不下去了，李登輝繼蔣經國當總統，國民黨得到了一次續命的機會。李登輝不諱言他的終極目標是─國民黨「老店新開」、中華民國進入「第二共和」；走向台灣的國民黨。然而，黨國權貴大反彈，先有「新國民黨連線」出黨，後有「新黨」，再有「親民黨」，最後李登輝被連戰掃地出門；李登輝路線遂戛然告終。國民黨自我「改變」的空間，從此絕了。

李登輝真的有辜負國民黨嗎？有訪談為證。一九九六年李登輝連任成功，黨內定於一尊、權力集一身。九七年接受日本《政論》月刊古森義久的專訪，結尾談他的歷史定位，他希望自己成為「促進台灣民主、愛好自由、愛台灣人、愛中國人的人」。李登輝沒有違背國民黨的「中國」，全意打造國民黨在民主化後台灣的永續出路。

與李登輝截然相反的參照系就是馬英九。馬英九斬斷李登輝本土化政策，用黨化司法清除綠朝人馬，妄圖清洗「一邊一國」論述，從而全面接軌中國。結果呢，逼出太陽花運動，百年國民黨於是一步一步走入沒有光的所在。歷史固然不能假設，但馬英九如果繼續李登輝的本土路線，可以斷言，即使不能如李登輝所願成為台灣的「自民黨」，也不會僵斃到「改變」無門。

朱立倫高談「改革」、「改變」，從沒說清楚要「改變」什麼及「如何」改變。要「改變」、要「贏回」，說難不難，首先要贏得台灣人民的信任，「民信之也」是圭臬。李登輝逝世週年，他的金言「民之所欲，長在我心」，這就是國民黨能「改變」的本錢、鑰匙，捨此，全是囈語。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法