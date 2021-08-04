自由廣場》落實司改國是會議決議 防堵監守自盜

◎ 張衛航

針對法務部航業調查處組長徐宿良監守自盜，扣案六．五公斤安非他命流向不明案件，內部清查後始知他及太太名下帳戶不明來源資金高達一億七千多萬，更令人吃驚的是，經檢察官進一步追查發現：徐男從二○一二年起，就勾結共犯偽造錠劑掉包扣案一粒眠三萬餘顆，並於二○一五年至二○一九年間勾結共犯以化工原料掉包、盜賣五件Ｋ他命（純質淨重四二一．四公斤）走私案件，合計犯罪所得高達三億四四六七萬餘元，近日才將徐男與共犯起訴。

為此，調查局長呂文忠雖率領兩名副局長、主任秘書等一級主管向全體國人鞠躬致歉，可見調查局雖於去年十二月修訂「法務部調查局偵辦案件扣押物管理要點」，並訂頒「法務部調查局扣案毒品封緘送驗及送交保管應行注意事項」，針對扣押物之送驗、保管作業長期均未具體落實，以致徐男等從二○一二年起陸續犯下掉包、盜賣罪行，直到今年才曝光，重創國人對司法的信賴。

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另就警方查扣、保管贓證物之規定來看，僅有「警察機關刑案證物室管理作業規定」和「刑事鑑識手冊」等，不但沒有適當處所保管危險性物品、無法源依據可處理未破案件證物等，更未建立制度落實贓證物之保管程序，難怪新北市刑警大隊承辦竹聯幫寶和會組織案時，為清查一只扣案精品名錶的下落，竟意外從刑大備勤室天花板查獲一包放有槍枝及毒品的公文封，可見現行警方保管贓證物之規範密度顯然不足，同樣存在有心人士從中牟利的空間。

實際上，司法改革國是會議早於二○一七年四月八日決議「建請行政院會同司法院共同研議，建立證據監管及判決確定後之證物保管制度，規範證據監管之方法及保管期限，並明確規範違反之法律效果。」

但令人遺憾的是，儘管監察院已於去年七月通過公布調查研究，要求落實司改國是會議決議，迄今制度面僅委由專家學者研究，作為法制化參考；管理系統方面，最新進度僅停留在去年四月召開「研商檢察機關贓證數位化管理專案小組第四次會議」，並於五月間視察地方檢察署之贓證物庫，實地了解空間規劃及所需經費。

換言之，司改國是會議決議至今仍未落實明訂，目前仍是我國法制的破口，行政院應及早會同司法院建立制度，以免監守自盜的弊案再次上演。

（作者是律師、時代力量副秘書長）

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