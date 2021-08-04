自由廣場》請藝人珍惜台灣的演藝環境

◎ 楊勛傑

台灣東京奧運代表團屢創佳績，引起國人的東奧熱潮，上自政商名流下至平民百姓都發文祝賀。想不到藝人小Ｓ閒話家常的寫一篇想請「國手」吃飯的貼文，竟引起中國網民出征，與小Ｓ合作的廠商紛紛宣告終止合作關係，著實讓人心疼台灣藝人艱難的處境，同時又有一種讓人「不論如何討好他們，但終究會得罪他們」的感慨。

綜觀小Ｓ整篇貼文，並未提到「中華民國」、「中華台北」或者「台灣」這些敏感字詞，只是再簡單不過的講出「國手」兩個字而已。其實，在台灣社會，講「國手」兩個字是再自然不過的習慣，從小運動神經稍好的同學，也常常會被鼓勵可以當「國手」。對台灣人而言，「國手」二字只是象徵運動技能出色的人，至於國家認同、政治意識形態？你只會被笑是不是扯太遠。可惜在氣氛肅殺的中國不是如此，那怕是講出「國手」二字，都可以丟掉代言、被網路公審，因為講「國手」就是搞台獨，搞台獨的人沒資格賺中國人的錢。在台灣就不一樣了，在藍綠各半的社會裡，即使小Ｓ公開稱讚馬英九，反馬人士還是因為她在節目上的妙語如珠被逗得哈哈大笑，也會欣賞她的主持才華。就算你真的因為小Ｓ的政治立場討厭她，要抵制她的節目，那你請便，你抵制你的，我繼續看她的節目，雖然在選票上我們可能還是蓋同一個人、同個政黨，我們還是可以有多元的生活方式，不會把生活中的一切都捲入政治對立的氣氛中。

請繼續往下閱讀...

許多台灣藝人前往中國發展時，時常要求台灣人「政治歸政治，藝術歸藝術」，在台灣早已是能充分實踐這句話的社會；在中國，只是講出「國手」都可以引發這些軒然大波，進而失去工作和賺錢機會。筆者明白台灣藝人在肅殺的政治氣氛下有許多的為難之處，但也希望藝人們思考，是否正因為台灣有「政治歸政治，藝術歸藝術」的環境，才允許你們在中國被迫獻媚時，卻還有機會自由自在的在台灣揮灑才能呢？

（作者是新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法