自由廣場》奧運假消息大賽進行中

◎ 張約翰

前幾天，臉書上流傳一則影片：一位圓滾滾的舉重大叔，在奧運會場第三舉失敗後居然跳起舞來，因為神情與舞姿太可愛，在網路上瘋傳。接著，台灣各媒體紛紛報導這位大叔起舞的原因：他是吉里巴斯的選手卡托亞陶（David Katoatau），跳舞是為了引起世人關注海平面上升，他的國家深受其害。

故事很感人，但如果你看過影片就會發現，賽場的背板是綠色，那是二○一六年里約奧運發生的事。不過，大部分媒體在下標時刻意忽略這一點，甚至直接在標題用了「二○二○東京奧運」。儘管各家報導內容幾乎都提到這其實是里約奧運發生的事，但標題蹭熱門影片流量的心態十分明顯，甚至使用誤導讀者的釣魚標題。

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奧運期間，各種改圖、編故事、張冠李戴騙關注的案例層出不窮。台灣事實查核中心七月卅日公布查核報告：一張圖片伴著「這是郭婞淳奧運金牌的手，No pain no gain.」文字，圖片是長滿厚繭的雙手與一面本屆奧運金牌，但那是菲律賓舉重選手狄亞士的手。

筆者也發現一張出自某臉書粉專的圖：日本女排選手與巴西選手隔網而立，日本選手身高只有巴西選手的一半。按常識想，巴西選手就算身高二五○公分好了，日本選手難道只有一二五公分？結果底下馬上有網友貼出原圖，揭穿這是改圖，且是二○一四年的照片，居然還有人回辯，各種照片只是角度不同罷了。

假消息傳播者常用的一個藉口是：就算內容有錯（或假的），但裡面的道理是真的。海平面上升對某些國家已是生死存亡之事，工業大國必須立刻採取行動；沒有驚人毅力刻苦訓練，摘不到成功的果實；先天條件的差距不必然決定勝負。的確，這些道理都是對的。但如果把它們建構在虛假的事實上，不僅缺乏說服力，也不斷破壞閱聽人對新聞媒體與社交平台內容的信任，打造出對任何公義議題都不相信的懷疑論者。

也許這就是假消息創作者的目的之一，把真實建構在謊言上等人拆穿，屆時真實將與謊言一同埋葬，博關注、騙流量變現相較之下只是癬疥之疾。隨著奧運賽事進入中段，各種改圖、作文大賽正如火如荼進行中，大家要多加小心了。

（作者為世新大學傳播博士）

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