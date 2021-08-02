自由廣場》街頭藝人與藝術自由

◎ 黃帝穎、陳敬人、魏英哲

司法院公布最新釋字第八○六號解釋，宣告臺北市街頭藝人從事藝文活動許可辦法部分條文違憲。大法官認為，對街頭藝人所形成之審查許可制度，對人民職業自由與藝術表現自由限制部分，未經地方立法機關通過，亦未獲自治條例授權，與法治國法律保留原則有違，並認為對街頭藝人之技藝加以審查部分，不符比例原則。我們誠摯感謝大法官保障街頭藝人，為台灣「藝術自由」樹立里程碑！

大法官除正面肯認人民選擇以街頭藝人作為職業自由，應受憲法第十五條工作權保障外，更宣示街頭藝人之藝文活動，均為藝術表現領域，而藝術表現自由屬人民表現自由一環，亦受憲法第十一條保障，甚至認為藝術自由屬具有高價值言論，應受憲法高度保障。

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誠如黃瑞明大法官本號解釋協同意見書所述：「街頭藝人是城市自由與多元文化的縮影，街頭藝人在臺灣社會並不陌生，走江湖賣藝，打拳賣弄身手，兼推銷膏藥，可說是街頭藝人的始祖。近幾年街頭藝人表演內容多元、人數增加，這是臺灣邁向多元文化社會的表現」，本號解釋對街頭藝人從事藝文活動援引憲法「藝術自由」予以保障，讓台灣能真正走向「文化立國」。

我們作為本號解釋之聲請代理人，對大法官深感敬佩。然更期許未來行政法院能具憲法意識，對類如本案之自治規則為合憲性審查，若自治規則有牴觸憲法或法律時，能依據憲法表明適當見解，行政法院本可不受自治規則拘束，方能避免地方政府習慣性規避自治條例，常以自治規則限制居民權利義務。

行政法院如能具備「憲法意識」，就不會再發生類如本案街頭藝人，多年流浪在行政法院，遲遲無法獲得憲法基本權利之保障，也不會再發生因違憲之自治規則，導致文化藝術發展遭無理限制。

（作者為律師，司法院釋字第八○六號解釋之聲請代理人）

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