自由廣場》戴資穎vs.阮翠玲 台越如姊妹般溫馨

◎ 阮氏清金

東奧女子羽球選手—台灣的戴資穎和越南的阮翠玲，於廿六日對決，身為越南人，與許多台越混血、甚至是台越兩國國民一樣，都非常關注這場競賽。不單單是想贏，日本防衛大臣之前說台日是兄弟關係，那台越就是姊妹關係，好姊妹之間的競爭，自然就是良性競爭的最好範例，剛剛好戴資穎和阮翠玲都是女性運動員，也在場邊意外地製造了非常精美的公共外交。

阮翠玲發布一張與戴資穎的自拍合照，並用越南文寫著：「她就是我的偶像，和自己的偶像在如此盛大的場地比賽，這難道不是一場夢嗎？」這就是運動家精神！這場比賽阮翠玲輸了，但不論是她或是越南的教練，都表示這是一種學習及經驗。阮翠玲的教練表示，他在知道要和戴資穎比賽的時候，就已經十分地緊張，但這對他來說是一種經驗及學習，是正面的。

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我雖然對體育不了解，但身為一個越南人，我不得不在此讚美一下：阮翠玲會是今年戴資穎難纏的選手。先扣除掉阮翠玲緊張這項因素，戰局一開始，我甚至以為阮翠玲會大勝，因為戴資穎一開始是落後的。在越南的體育迷圈裡面，戴資穎是阮翠玲的偶像，這點眾所皆知，因此不少越南人其實是比台灣人還要緊張的，當然也包含我。

可是，正因為阮翠玲本人的運動家精神，以及戴資穎身為前輩的肚量，讓台灣與越南網友在臉書動態下的留言一片溫馨及和諧，看不到任何一個越南人與台灣人之間對對方做任何批評。語言不通固然是個因素，但高達三○四八則留言卻充滿溫馨，足見台越民間的密切，以及在羽球外交與公共外交合作的潛力，現在阮翠玲與戴資穎就擺在這裡，台越兩國還不趕緊加把勁嗎？

另外，我也是忍不住要酸一下中國，台越兩國的羽球選手和民眾用運動家精神，狠狠痛擊了一些沒有風度與水準的中國選手和體育迷，這是繼疫情之後，台灣和越南再度創紀錄的「辱華」了！

（作者為長榮大學越南文講師、每天學越南語創辦人兼專任老師）

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