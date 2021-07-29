自由廣場》國民黨又再搞去台灣化

◎ 翁渙瑤

東京奧運開幕式當晚，當全台灣都在為台灣喝采的時候，當日本ＮＨＫ為台灣代表隊正名的時候，而副總統賴清德在臉書發文為台灣代表隊加油時，中國國民黨主席江啟臣卻在隔天表示，這個時候不要搞正名運動！我想，江主席可能搞錯了一件事情，從頭到尾去台灣化的，就只有中國國民黨。

我們把時間往回轉到一九七六年的蒙特婁奧運會，主辦國加拿大和國際奧會要求已無法代表中國的中華民國，不得使用「中華民國」為名出賽，也不得使用國旗和國歌，提議以「台灣」為名繼續參與賽事。不過，當時的國民黨政府認為以「台灣」為名出賽，是「有損國家尊嚴的恥辱」，之後憤而退出比賽。

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時間來到二○一八年的東奧正名公投，投票前夕，由中國國民黨所把持的眾多體育協會，帶著許多選手出來開了一場記者會，表示他們反對東奧正名公投，因為東奧過關的話，中華奧會的會籍會被移除，將損及運動員的權益，許多運動員努力了大半輩子，就希望可以站上奧運殿堂，不希望政治干預體育。

一九七六年不想以台灣為名出賽的是國民黨，二○一八年不想以台灣為名出賽的也是國民黨，他們說以台灣出賽，中華民國就不見了，這句話是不是很熟悉呢？在每一年的選舉，我們都會聽到中國國民黨候選人呼喊「民進黨當選，中華民國即要滅亡了」，但國民黨佔領台灣已經七十餘年了，中華民國滅亡了嗎？

以政治干預體育的，就只有中國國民黨！去台灣化的，也只有中國國民黨！

（作者為台灣基進嘉義黨部主委）

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