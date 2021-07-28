自由廣場》（林保華專欄）對抗中國病毒的東京奧運

七月廿三日，二○二○東京奧運開幕。這一天才是真正的中共建黨百年紀念日。不是冤家不聚頭，此乃天意？

去年開始在全球流行的武漢肺炎，導致每個國家都遭到不同程度的損失，但日本尤其沉重，那就是中國病毒吞噬了東京奧運。一九六四年的東京奧運象徵戰後日本站起來，二○二○年東京奧運則是展現日本的再起，邁向正常化國家，並且向全世界展示它的軟硬新實力。

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為了東京奧運不要被中共破壞，安倍首相身段放得很軟，以歡迎習近平訪日避免關係生變。不幸還是遭到武漢肺炎的襲擊，安倍為此積勞成疾，被迫提前退休。這場源自中國的生化戰爭，沖掉了去年的東京奧運是中日角力中國取得的重大勝利。習近平是不可名狀的竊喜，日本政府則是謀劃如何補救。

日本經濟上的巨大損失是肯定的了，如果奧運就此不辦，那就連精神都將潰散。這也是安倍繼承人菅義偉為何在武肺仍肆虐時，卻展現大無畏精神，堅持在今年非辦不可。這不是漠視人命，而是展現磨練意志、征服困難的奧林匹克體育精神！

日本的決定得到全世界支持，要不然不會有二○五個國家與地區參與。試想，各個國家的選手苦練了四年，卻被中國病毒打倒了，他們甘心嗎？要四年後再來，那等於「八年抗戰」，有些運動員的黃金時期就過去了。這不但是運動員的需要，也是國家的必要。再窮的國家，再內亂的國家，他們也要派代表來。世衛秘書長譚德塞的貧困祖國衣索比亞，只有兩個人入場；內戰多年的敘利亞，他們代表現身時，照樣是堂堂儀表，不能給國家丟臉。

這也是為什麼台灣民眾關切自己身分的原因。所幸現在全球對中國病毒已經有比較清醒的認識，所以台灣入場的排序，日美韓主流媒體為台灣正名，並未引起任何一個國家與國際奧委會的抗議，只有中國的小粉紅在那裡嗡嗡叫，再來就是中國國民黨主席江啟臣的如喪考妣。

日本奧委會的努力，台灣銘感在心。關鍵在做而不是在叫。東京奧運決定迎戰中國病毒，日本也不是盲目進行，而是盡最大努力做好防疫措施，雖然不可能完美無缺。有些日本民眾或許暫時不理解政府為何堅持舉辦，但將來回頭看這段歷史，一定給予大大的肯定。日本在這場生化戰爭中沒有被打敗，而是堅韌不拔、盡力而為，沒有辜負世界的期望。全世界也與日本一起對抗中國病毒。今年惡劣氣候離開日本而降臨中國，恐怕也是上天對東京奧運的祝福。

東京奧運過後，北京極端惡劣的人權狀況將會與明年的北京冬奧掛鉤，這將是另一個新的戰場。如果明年冬奧被抵制，就測試習近平如何延續他的帝位了。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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