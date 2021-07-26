自由廣場》媒體別再中華台北了！

Savannah Guthrie、和久田麻由子都說「台灣」

◎ 吳忠國

就算在美國看東京奧運開幕NBC電視轉播，兩岸代表團的出場依舊充滿濃濃政治味，主持人之一Savannah Guthrie更特別解釋CHINESE TAIPEI就是台灣，是為了參加奧運跟中國的政治妥協。

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Savannah Guthrie是NBC晨間新聞節目「TODAY」主持人，在美國是家喻戶曉的名主播，顯然她對運動賽事的政治氛圍無所不在了然於胸，也作足了功課，一針見血道破兩岸問題，更把中國說成是美國強勁的對手，在人權、香港及智慧財產權的議題上一直被詬病。

主辦國日本NHK的主持人和久田麻由子，當然也以大家熟悉的台灣稱呼我們，而不是奧會模式的CHINESE TAIPEI。台灣兩個最重要的友邦，在媒體上一致為台灣的運動代表團正名，甚至中國國民黨江啟臣主席也嗅出風向，在臉書換上中華隊加油，而不是中華台北加油的封面。

反觀國內，每逢奧亞運或各項運動賽事，媒體仍習慣自稱（被矮化的）中華台北。

眾所周知，奧會模式是一九八一年三月廿三日，由中華奧會跟國際奧會在瑞士洛桑簽定的協議，以CHINESE TAIPEI作為我國參加國際賽事的名稱。

一九八九年我國為了進軍北京亞運，兩岸簽定協議書，才把CHINESE TAIPEI稱為中華台北，凡「大會所編印之文件、手冊、寄發之信函、製作之名牌以及所做之廣播等等，凡以中文指稱台灣地區體育團隊以及體育組織時，均稱之為『中華台北』。」

除此之外，我國體育代表團隊的名稱並不受限制，包括電視轉播、媒體報導、體育團體印製的各項用品等，反而是國內體育團體及媒體過度自我審查、自我設限為「中華台北」，甚至在國內辦理比賽也自我矮化而渾然不覺，現在應是改弦易轍的時候了！

（作者曾任體育記者，現任職美國旅館業）

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