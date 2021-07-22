自由廣場》請政府開放 MIT疫苗預約

◎ 林進國

筆者是五年級生，上網登記接種武肺疫苗，同時勾選莫德納與ＡＺ，廿日上午收到簡訊通知可至預約平台選擇時段與接種點。翻閱報紙得知高端疫苗也獲得政府ＥＵＡ認證，很高興台灣終於有自己的疫苗了，在此期望政府儘快開啟高端疫苗之勾選，我可以繼續等候，也很希望可以注射ＭＩＴ製造的國產疫苗，因為個人相信，在民主自由的台灣，政府與醫療專業人員一定會以嚴謹的科學數據，為ＭＩＴ疫苗進行安全把關。

回顧過去十九個月以來，全球在武漢肺炎的衝擊之下，各國在無疫苗情況下，只能採取防守戰略，一方面進行醫療救治、一方面投入龐大資源加速武肺疫苗研發與製造，染疫者接近兩億人，死亡者四百多萬人，世界主要國家無一倖免，民生經濟損失難以估算。其中，受武肺影響最嚴重的歐美國家，也是最快研發出武肺疫苗的國家，美國莫德納和嬌生、英國ＡＺ、德國ＢＮＴ是目前較具公信力的國際疫苗，而台灣雖在過去十六個月以來是保持本土加零的防疫模範生，但在超前部署的準備下，台灣有高端、聯亞與政府配合進行武肺疫苗的研發，現在我們終於有自己的ＭＩＴ疫苗了，在在印證台灣醫療與生技非凡實力，很難理解為何親中的代理人與政黨不斷醜化ＭＩＴ疫苗。我想，無非就是擔心台灣疫苗未來會像台灣的半導體一樣，成了另一座護國神山，成為世界各國搶買的台灣之光吧。

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在此建議，唱衰ＭＩＴ疫苗的親中國民黨與代理人，公開宣示不注射ＭＩＴ武肺疫苗，將ＭＩＴ疫苗留給有意願的國人，而我們可是很樂意接受注射。

（作者為科技公司營業經理）

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