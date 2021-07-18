自由共和國》曾進發／相由心生之三

攝影作品屢獲國際大獎的曾進發。(資料照)

曾進發／攝影詩人

叁「攝影，詩，與藝術創作的外功心法」……

修心＋勤練攝影技巧，內外兼修，是提昇攝影與藝術創作的不二法門。……

如果讀書、旅行的「修心」是攝影與藝術創作的「武功內功心法」，那麼「攝影技巧」就是「武功招式」。

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我們再借用金庸大師的武俠小說來說明一下「外功～武功招式技巧」的重要性。

在金庸大師《天龍八部》這本書裡有提到，大理國王子段譽在無量山石洞中無意間習得逍遙派渾厚內功，叫作「北冥神功」，內力異常強大。但是段譽對於武功招式運功技巧不熟練，因此曠世奇功「六脈神劍」時靈時不靈，常常被吐蕃國師鳩摩智「火焰刀」大傷，差點兒一命歸西。

這也證明「內功」要加上「外功」，唯有內外兼修，才能成為一代武學宗師。

另外一個例子發生在《倚天屠龍記》。少年張無忌被騙跌落山洞，無意間修得曠世奇功「九陽神功」，內力充盈澎湃舉世無雙。但是因為不會武功招式，下山時不慎跌落山谷摔段雙腿，被峨嵋派修理。後來慢慢熟悉武功招式，在「光明頂」一役，以精湛的內力搭配純熟的武功技巧，獨力對抗六大門派，拯救「明教」滅教危機。

這段故事也說明了，「內功」要加上「外功」，才是武功修習的王道。

攝影技巧包羅萬象，從最基本的「快門」、「光圈」、「ISO 」靈活搭配運用。到廣角鏡頭、中焦鏡頭、長焦鏡頭得心應手，都需要長時間切磋琢磨、勤加練習，達到熟能生巧、觸類旁通的精湛。

這跟文學之文字掌握，繪畫之色彩掌握，音樂之音符掌握，道理相同。

當你找到了自己獨一無二的心境（內功），加上你對於攝影技巧的掌握到達爐火純青的地步（武功招式），兩者融會貫通，就能創造出屬於自己獨特又美好的攝影作品。

攝影技巧部份因篇幅有限，就不在本篇文章贅述。

肆：用「Ｒ」、「Ｏ」、「Ｉ」來評審自己的攝影作品與其他藝術創作作品

就像「攝影比賽」、「文學比賽」、「音樂比賽」、「電影比賽」……藝術創作比賽都有一套評審標準來決定比賽名次。我這裡也借用廣告公司評選廣告作品的「Ｒ」、「Ｏ」、「Ｉ」三個評審重點，過濾劣質作品，保留優質作品，讓您的攝影創作能夠與眾不同，有自己的風格又同時能夠引發共鳴感動人心。

「Ｒ」：關聯性 （Relevance）：攝影與詩的創意作品與創作者之間要有緊密的關聯性。也就是前面講的，創作者的獨特個人特質要與作品相聯結。簡單來說就是作品要辨識度高，有個人特色。

生長環境、家庭教育、社會經驗，造就了每個人獨一無二的個人特質。忠實真誠的內視自己的內心，讓攝影創作作品表現自己最真誠的真我心境。

「Ｏ」：原創性（Originality）：顧名思義就是前無古人的全新創意。

我在中文系上《文學概論》時對一段話印象深刻。那段話是這麼寫的︰「第一個用花形容女人的人是天才，第二個用花形容女人的人是蠢才！」用來說明創作上「原創性」的重要是再恰當不過了。

「原創性」大概是這三個重點裡面最重要的元素。我參加過全球各地大型小型國際攝影賽事數百場，具有「原創性」的攝影作品，往往都是該項比賽的大贏家。

另外舉一個「原創性」得以永垂不朽的例子。唐朝詩人崔顥以一首《黃鶴樓》聞名遐邇。因為他是「原創者」，即使後來才冠古今的詩仙李白，為了不讓崔顥專美於前，寫了《鳳凰台》詩與之抗衡，也無法撼動崔顥在中國詩史上的地位。由此可見「原創性」對於藝術創作是多麼重要了。

閱讀比較這兩首唐詩絕唱吧！

崔顥 黃鶴樓

昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。

黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。

晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。

日暮鄉關何處是？煙波江上使人愁。

李白 鳳凰臺

鳳凰臺上鳳凰遊，鳳去臺空江自流。

吳宮花草埋幽徑，晉代衣冠成古丘。

三山半落青天外，二水中分白鷺洲。

總為浮雲能蔽日，長安不見使人愁。

「Ｉ」：震撼力（Impact）：好的攝影、詩創意表現，不論是在文字上、視覺上都要能有撼動人心的強烈震撼力，讓人印象深刻感動。

伍：結論

把握住「相由心生」的藝術創作ＳＯＰ流程；勤奮修習攝影的「內功」與「外功」；時時用「Ｒ」、「Ｏ」、「Ｉ」來審查自己的攝影與藝術創作作品，相信大家的攝影創作作品一定會越來越趨近於完美。

最後預祝大家在未來攝影與藝術的創作旅途上都能精益求精、更上層樓。

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