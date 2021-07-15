自由廣場》真的很不錯喔，蔡總統！

◎ 胡文琦

說來尷尬，長久以來，筆者一直對蔡英文總統沒什麼好話，現在突然間要說她好話，還真有點無法「校正回歸」的感覺。唯面對鴻海集團永齡基金會劉宥彤執行長日前的「入府穿著」問題，倒是必須為蔡總統展現出的追求自然舒適與大器包容格局，給她按一個讚啦！

蔡總統於六月十八日緊急會見了台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，以及永齡基金會執行長劉宥彤，商討疫苗問題。作家黃越綏質疑劉宥彤當天見總統居然穿著Ｔ恤和牛仔褲，令人相當「不以為然」。為此，劉宥彤也直爽回應接受批評，並向蔡總統表達歉意「自我檢討」云云。

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坦白說，相較疫苗取得的時效第一問題，每個人的穿著在這個「關鍵的時間節點上」，真的沒有那麼嚴肅啦！誠如總統府發言人張惇涵表示，「對於劉執行長當天與會的穿著，我們有注意到各界相關說法，但對總統來說，『穿著是個人自由』，她沒有覺得不被尊重，也認為無須為此道歉」。政府與民間共同協力，團結為防疫工作共同努力，這才是最重要的事。

這樣接地氣且親民、庶民的回饋相當不錯，一方面我們看到了劉執行長在第一時間的真誠歉意，另一方面，總統府對此也沒拿喬、官模官樣地數落，反而還為劉說話表示「穿著是個人自由」。準此，蔡總統這次的表現真的是很不錯喔！

（作者為中國國民黨前發言人）

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