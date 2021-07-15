自由廣場》柯文哲對於性別平權的「偽善」

◎ 王善

台北市長柯文哲七月十二日於記者會中指出，「廣義家戶感染，聚在一起打麻將是一個問題，同志團體也是一個問題，分租套房也是個問題」，這句話當中的打麻將和分租套房都是明確行為，唯獨「同志團體」四字沒有任何實際動作，所以同志團體本身究竟是哪門子的防疫破口了？

柯文哲隨後表示自己沒有污名化或歧視，然而，他依舊沒回應為什麼要特別指出同志團體，更沒有解釋為什麼同志團體會造成防疫問題，柯市長難道有不能說的數據指出同志團體會造成群聚感染？還是這只是毫無根據的「柯」學？這樣的邏輯，與過去「同性戀＝愛滋病」的歧視邏輯有何不同？

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其實，柯文哲對於性別平權的偽善，早已行之有年。二○一四年選舉時高喊贊成多元成家，二○一九年赴美演講時，卻又變成「我投票時投反對你，但我允許十二．五萬人上街遊行，台北市是一個高度『容忍』的城市」的說詞。其實，從他當時的這段演講和本週記者會上的發言，就不難看出他對同志團體的刻板印象，看起來，恐怕柯市長對於同志團體有諸多誤解，對於同志上街遊行及同志團體都已「容忍」許久。

柯市長有自己的觀點和說法，當然沒有問題。但身為國內的政治領袖，若只是無的放矢、用個人的偏見對特定團體貼標籤，只會讓台灣的防疫之路更加嚴峻，也無益於社會。

（作者為高二學生，桃園市民）

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