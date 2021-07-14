自由廣場》期待圖書館早日微解封！

◎ 蔡田

從昨天開始，國內部分場域和活動開始微解封，朋友們知道我是圖書館的「重度使用者」，紛紛恭喜我可以重返圖書館懷抱；但當我告訴他們，圖書館不在這波微解封的範疇，紛紛露出難以置信的表情，並質疑：美術館都已解封，為什麼圖書館卻不行呢？老實說，我也抱持同樣疑惑啊！

我和大家的質疑不是毫無道理的，民眾可以參觀故宮和美術館、可以看電影、也可以參加九人以下的國內旅遊，甚至北市連公托和身障日間照顧場所也即將開封，但就是不開放圖書館，邏輯何在？原因為何？能否給個合理解釋？

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故宮、美術館和圖書館，同樣都屬室內活動，為何前者可以開放，後者卻不行呢？厚此薄彼的微解封，讓人難以接受，呼籲各縣市政府早日將圖書館列為微解封的對象。

其實，圖書館解封，同樣可以比照故宮和美術館的防疫要求，採預約制，甚至還可以有更嚴格的措施，除了全程戴口罩、實聯制、量測體溫、消毒等措施外，甚至還可以進行總量管制，或限制個人停留時間，或是隔日入館等措施。館方也可依照身分證尾數，進行單雙號分流，以降低入館人數，如果還不放心，也可選擇開放給打過疫苗或是核酸檢測陰性者入館。總而言之，館方可進行各種管制措施以策安全，並避免成為防疫破口。

我是圖書館的常客，常常到圖書館看書報、借閱圖書雜誌，也希望圖書館開放後，是一個安全無虞的地方，所以全力支持館方所有的管制措施。

（作者為國小退休校長）

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