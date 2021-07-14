自由廣場》兩岸開打 如何防衛東台灣？

◎ 宋磊

香港南華早報報導，東台灣因水溫、洋流等因素，將影響解放軍的作戰部署。

對台灣而言，東台灣的防衛作戰，實務上能從兩個方向進行準備。東部海域畢竟寬敞，假設海軍部隊能在台海戰事爆發前，預先將主戰兵力撤退至東部海域，配合未來的潛艦國造，海軍將會影響數十艘水面艦與數艘潛艦，以東部海域為待命點做為海上的反制力量，必要時更能騷擾、阻止位於太平洋的中國海軍，阻止中國海軍以航母艦載機的兵力對東部進行攻擊。

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至於佳山與志航基地，因配屬「地下洞庫」與相關設施，開戰前，空軍將會有大批西部基地戰機轉往東部基地進行「戰力保存」，西半部僅以「待命機」做為第一線作戰用。換言之，東部對於空軍而言，同樣具備「戰力保存」之價值，也是配合海軍做為反制共軍騷擾我東部的主戰兵力。

防衛東部的真正做法在於，落實反制共軍對東部進行機降、空降作戰。前者共軍可能透過大批直升機，經飛越台灣海峽進行運載特種部隊對我進行攻擊；或是以「大型兩棲登陸艦」於台灣東部海域待命，經取得台灣制空、制海權後，再以艦上的直升機做為快速打擊東部基地的主力。

後者共軍將以現有的運輸機，在取得台灣上空的制空權後，對東部進行大型裝備與人員的空投，不僅徹底阻斷台灣東部的增援部隊，甚至阻斷可能馳援台灣的美軍。由此可見，東台灣的防衛對台灣至關重要，實務上，國軍能增加東部野戰防空部隊的數量、配置更多岸基／機動反艦飛彈，或是裝設更多電子反制裝備，都是強化東部整體防衛作戰的方法。

（作者為中正大學戰略所碩士）

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