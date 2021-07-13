社論》務實面對疫情與微解封

隨著每日確診及死亡病例數下降，台灣武漢肺炎疫情趨緩，今天起部分場合和活動的限制鬆綁。在全國維持三級警戒的前提，微解封讓因應疫情的努力進入新階段，在對抗病毒之路要從微解封走向解封，以至於降級，社會最終回復正常生活，政府和民間在觀念、作法及合作等方面，仍須戒慎恐懼，鬆懈不得。

前年底始自中國的疫病，肆虐全球已逾一年半仍方興未艾，且隨著病毒不斷變異，染病及死亡人數不斷攀升。美國約翰霍普金斯大學統計顯示，世界每日新增感染人數上週連續七天增加，經濟後進、疫苗接種遲緩、人口眾多的國家受創最重。尤其傳染力甚強的Delta變體病毒已在一○四國出現，且為美國在內諸國新增病例的主要肇因；所幸曾侵擾屏東的這一變異株疫情在台灣已獲控制。

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各國情況與因應方式不一。鄰近的南韓、越南、泰國、澳洲及日本東京，疫情都轉趨嚴重；東京奧運有些比賽即將出現沒有觀眾的場面。另一方面，法國開放夜店，明天的國慶日還有閱兵典禮，英國打算從下週起完全解封。英國做此決定，主要是疫苗涵蓋率高，八成五成人至少接種一劑，六成三兩劑，且致死率及入院率都降回疫情初起的水準，暑期如不解封，秋冬流感等相繼來襲，明年才鬆綁的經濟社會代價很難承受。同樣重要的，政府希望公眾逐漸適應「與病毒共存」：病毒不會消失，但隨著武漢肺炎流感化，不論是否接種疫苗，人們今後都不可避免地重複感染。這一開放作法，引發國內爭議，國際社會矚目。

台灣從五月這一波疫情擴散，主要是受Alpha病毒侵擾，在前此防疫表現不俗的相對安逸環境，未做最壞的想定，加上全球搶購、中國從中阻撓，導致疫苗採購供應不足、接種率偏低，疫情因防疫出現破口而緊繃，警戒升級。不過，有如日本《朝日新聞》分析報導，在「防疫先於經濟」、政府完全採納專家意見、記取ＳＡＲＳ經驗教訓傳承、高度利用ＩＴ科技及公眾配合之下，台灣兩個月來從單日確診五百多例降為二、三十例，疫情似已再度控制。

不過，疫情的考驗仍是現在進行式。疫苗不足是最根本的問題，在日本、美國、立陶宛等友邦適時情義相挺之後，包括政府及企業採購的疫苗即將陸續派上用場，而國產疫苗未來也可望增添供應助力。同時，疫苗涵蓋率從個位數逐步升高，目前的十四％離安全水準或集體免疫目標仍有相當距離。由於變種病毒可能降低疫苗效力，且長期肆虐，我國因此面臨加緊疫苗採購、提升涵蓋率及降低致死率等問題。尤有甚者，這次疫情凸顯疫苗做為重要戰備物資的不可或缺，我國在這方面的研發、代工、布局都顯有不足，亟待急起直追。

至於今天起實施的微解封，牽涉廣泛，而不同行業、場所，各地疫情亦殊，中央主管機關在制定通則時，需鬆綁適度，既有明確指引，也要保持適當靈活與授權，讓地方政府與業者有因地制宜的彈性空間；有如閣揆蘇貞昌所說，像放颱風假一樣有不同情況。疫情的處理與管制，本質上是在兼顧安全、自由、繁榮之間拿捏，在對抗疫病之路，最需要中央與地方、政府與民間，以負責、務實與平和的態度，溝通合作。

餐飲業的微解封最受關注。不僅因民以食為天，也牽涉餐廳、美食街、夜市及傳統市場等諸多業者。疫情中心對解封訂了通則，針對不同場合也各有規定，在採實聯制、梅花座、設隔板或保持社交距離的情況，可開放餐飲內用。不過，各地除了澎湖，各縣市都從嚴處理，並未採行。這就凸顯了微解封的授權與務實，此時再以政治鬥爭心態，質疑中央決策、製造地方政府與民眾矛盾等攻訐，無助實質平抑疫情和恢復餐飲業正常生意。同樣地，地方政府和相關業者執行微解封規定，如有疑義，平和溝通互動是解決之道，高分貝砲打對方未必先講先贏，反暴露自身的泛政治。

整體來說，解封、鬆綁或降級，都存在風險。不少人寧可保守以對，認為只在確診案例「清零」之後，才得解封降級。另一方面，如果輕症、無症狀感染增加，病毒長期存在，逐漸適應「與病毒共存」，從個人生活的警覺、衛生習慣及自律做起，是邁向恢復正常生活所必需。不過，台灣的當務之急，仍是趕緊提高疫苗施打率，讓更多人體內有足夠的抗體，才能避免病毒反撲，疫情再起，並早日擺脫武漢肺炎的陰霾。

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