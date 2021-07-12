自由廣場》影響力被低估的大法官釋字68號

◎ 陳昱齊

促進轉型正義委員會日前出版「奉命釋法：大法官與轉型正義」一書，內容收錄法律學者對於威權統治時期九號與萬年國會、軍事審判體制有關的大法官解釋解讀成果，由於學者們係以首度出土的「釋憲檔案」為基礎，因此，對於每一號大法官解釋作成的過程，能有別於以往，做更深入的探討。

其中作成於一九五六年的釋字六十八號解釋，這一則國考不會考、老師上課不會教的解釋，絕大多數的法律系學生不知道內容為何的這一號解釋，卻恐怕是威權統治時期影響最多人的一則解釋，而影響的層面更是指向人身自由甚至是生命權。

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長久以來，外界在究責白色恐怖該由誰來負責時，多將焦點放在特務、軍事審判機關，以及兩蔣父子身上，少有人把矛頭指向理應為「憲法守護者」的大法官。然而，大法官在釋字六十八號解釋，藉由將「參加叛亂組織」的「繼續狀態」定下了一道「客觀可操作」的標準，只要凡是沒有向政府自首，或有其他證據可以證明已經離開叛亂組織者，「犯罪行為」就視同持續狀態，這一則被學者批評誤解「繼續犯」概念的解釋，此後成為決定數百位以上政治犯命運的關鍵。

從「臺灣轉型正義資料庫」就可以找到許多跟此號解釋有關的判決，多半是二、三十年前在大陸時期參加與共產黨有關團體（是否與共產黨有關，完全取決於官方的認定，與真實狀況未必相符），而來到台灣後因為沒有自首而被認為是繼續參加的案件。即便白色恐怖的判決書充滿錯誤與羅織，但在這樣情況下，依然會發現這類案件，就連官方都承認，當事人來台後並未從事叛亂活動，也沒有與共匪聯繫，若從刑法追訴權時效來看，縱使二、三十年前在大陸參加「共黨組織」而構成犯罪，但也已逾時效而須判決免訴。但正因為有釋字六十八號解釋，只要當事人沒有出來自首，犯罪行為就視為處於繼續狀態。

學者研究此號解釋作成過程發現，多數大法官思考的是防範共匪滲透的「國策問題」，而非法律問題。簡言之，若當年大法官能依循刑法法理來解釋，至少可以挽救數百名「叛亂犯」的命運。長期以來，各界都未能注意到大法官解釋與白色恐怖之間的關係，釋字六十八號解釋正是一則被嚴重低估影響力的解釋，值得進一步研究。

（作者為政治大學台灣史研究所學生）

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