自由廣場》餐飲不開放內用的現實因素

◎ 葉昱呈

新冠肺炎（COVID–19）本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心雖然宣布自七月十三日起進行「微解封」，其中有條件放寬餐廳、百貨公司、賣場、傳統市場、夜市餐飲內用，盼幫助業者生意逐步重回正軌，但最後僅澎湖縣開放餐飲業內用，其他縣市仍維持「餐飲場所不開放內用、一律外帶」原則。到底問題出在什麼地方呢？筆者分析其原因如下：

按中央疫情指揮中心指引原則，開放餐飲業者內用，必須在確保防疫情形下，用餐須符合有隔板、梅花座或保持一．五公尺社交距離、進行時間及人流管制等條件。問題是，梅花座是指圓桌間隔入座，但未規範圓桌直徑大小，如果是小圓桌，即使座位與座位間有空位間隔，卻可能出現僅有四十公分至五十公分的間距，而不符合安全社交距離。

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再者，由於台灣的餐飲業，用餐場所大多空間不大，如果桌與桌之間須保持一．五公尺社交距離，根本容納不下太多桌椅與顧客，尚且管理措施還包括外場人員須口罩加面罩、定時環境清消（清潔、消毒）及增加廁所清消頻率、避免點餐及收付款交叉污染（需增加人力分開處理點餐及收付款），不啻大幅增加店家營運成本。

筆者認為，政府在兼顧防疫及經濟發展的情況下，實施微解封，開放餐飲業在有條件下可內用，原本立意良善，但在實施此一政策之前，如能與縣市地方政府及餐飲業者事先溝通，也許能讓政策在推動上更加順利。

（作者為地方政府衛政公務員，屏東縣民）

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