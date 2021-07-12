自由廣場》振興方案 也要超前部署

◎ 魏美玲

客人小張放了一千元在旅店櫃台，請老闆讓他先看看房型。然後旅店老闆開心地拿著一千元跑到隔壁肉販，用小張的一千元還清了肉販的賒帳。肉販小陳拿到錢後跑去按樓上鄰居花小姐的門鈴，靦腆的用一千元付了掛帳的嫖妓費。接著，花小姐拿著一千元走進旅店，開心的付清積欠的房間費。旅店老闆拿到房間費一千元時，小張看完房型回到櫃台並抱歉說著：因老闆要求他立即回公司處理緊急業務，所以無法住房了，旅店老闆退還先前收的一千元給小張。從這則故事我們可以了解到，一千元轉了一圈物歸原主小張，旅店老闆雖沒做成一千元生意，但一千元貨幣經流通後推波了數個經濟活動，就這樣從點到線連成面，由小錢交錯循環到龐大數額，成就了經濟動能。

日前國發會發布五月景氣燈號連續第四個月亮紅燈，顯示熱絡，但五月中旬台灣明明就爆發新一波本土疫情，在三級警戒限制下，全台的經濟活動明顯放緩。造成「冷熱」落差的主因，是台灣的經濟結構。出口為台灣經濟的主要動能，出口總值占GDP比重高達六十五％多。又因台灣為全球資通訊的關鍵國家，疫情讓資通訊產品需求大增，更帶動台灣的出口增長。

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但是，台灣完全沒有樂觀的本錢。

政府去年成功將病毒阻絕於境外，國內經濟活動幾乎正常運行；但今年病毒進入境內且四處擴散，造成內需產業瞬間凍結，五月失業率上升到四．一一％、六月放無薪假企業增加到一八八三家、一萬三六二六人。疫情海嘯第一排的服務業，占總就業人口的六成，六月整月都在三級警戒，失業率肯定會繼續上升。

我相信蔡政府已經超前部署在規劃振興方案，然而現在人民是脆弱的，政府必須「儘快」說明未來的整體振興方案，讓人民感受到希望並為再出發做好準備。

美國發放紓困支票令全世界羨慕，但台灣民情愛儲蓄、愛出國，如果振興方案採行發放現金，有一可能是民眾將錢留在身邊不消費，另一可能是飛到國外藉由消費鬆懈身心。這樣的結果，都無法產生本文開頭所舉例子的效果。因此建議現階段要執行類似去年的振興方案，讓貨幣強力流通，進而產生更多經濟活動，讓業者有機會取得更多現金得以週轉，度過難關。

疫情之下要如何讓「生命的安全」、「人民的自由」及「經濟的繁榮」達到平衡，正考驗著執政黨的遠見及眼界。

（作者曾任網通上市公司執行長兼總經理）

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