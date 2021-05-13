社論》新時代的台灣 台灣的新時代

昨天我國暴增十六例武漢肺炎本土病例，中央指揮官陳時中表示，若再多出現一個群聚事件就有可能達到第三級警戒標準。今年ＷＨＡ呼聲雖高卻可能過門不入，國內疫情則再次拉起警報，股市敏感反應劇烈震盪。「遭遇了疫情開始以來最嚴峻的挑戰」，國人必須收心抗疫共體時艱！作為防疫典範，這次如何度過洶洶來勢再次贏得按讚，堪稱內外交迫下不容漏氣的考驗。

儘管如此，我國的防疫表現，在國際仍屬可圈可點。民主防疫模式成功，重塑了我國的公眾形象。美國「外交政策」期刊報導指出，抗中已是民主、共和兩黨共識，華府政壇更不吝於公開挺台，進而促使台灣在華府影響力上升。不止在華府，歐洲對台灣的支持也明顯上升，遑論鄰近的日本、澳洲、印度等國。支持台灣，在民主國家已無需爭辯，只有程度之別。原因出在，習近平的戰狼外交四處樹敵，霸權夢也越來越不避人耳目，所以對首當其衝的民主台灣特加重視。

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不過，支持台灣的國際聲量大增，也不僅完全是習近平亮劍的反作用力。過去一年多，源自中國的武漢肺炎，因為北京與世衛共犯結構，錯失台灣最早的人傳人通報，遂在國際釀成廣泛災難。反觀台灣，卻成了國際滿目瘡痍當中的一片淨土。唯其如此，中國加緊趁火打劫，阻攔台灣參與世衛，絲毫不顧全球公衛安全。台灣疫情控制得當，社會經濟活動影響較輕，成為西方可信賴的半導體供應鏈。後疫情時代的產業鏈重組，台灣這個經濟體又受到另眼看待了。由此來看，維護民主台灣，也就具有超乎台灣的普遍意義了。這是台灣自己努力的所得，絕非天上掉下來的運氣。

回想以往，在全球第三波民主化潮流中，台灣脫離威權主義成為民主國家，一九九二起立委悉由台灣選出，一九九六起總統由人民直選，這是國際民主運動史的重要篇章。可惜，由於大國政治慣性，西方的眼光聚焦於專制中國，對民主台灣的重視程度不成比例，普世價值的大門好像對台灣半遮半掩。台灣的民選總統，中國的一黨專政總書記，在國際受到的待遇天壤之別。然而，台灣人民並未氣餒，「田螺含水會過冬」，堅持獨立國格，鎖定正常國家目標。而今天的台灣堅守民主陣營，在民主退潮的亞洲尤其意義非凡。

如果說，以往是時不我予，那麼，近五年來機會已經站在台灣這一邊了。美中競爭、衝突的結構，川普、習近平揭開了先禮後兵的序幕，從貿易戰、科技戰到軍力展示，激盪地緣政治急遽變化，直到今天依舊暗潮洶湧。台灣，面臨越來越大的中國壓力測試，也受到越來越大的國際支持力道，風險與機會同時交會在這個第一島鏈的必爭之地。但也必須承認，台灣的國力與處境，必須提防大國政治的角力，在風雲詭譎的大象打架現場，隨時因勢利導、趨吉避凶。

暴風雨即將降臨這個島嶼，是國際社會普遍對台灣的天氣預測。而暴風雨前的寧靜，台灣內部從制憲呼籲到九二共識到四項公投，防範外患的氣氛較為清淡，與國際的焦慮形成明顯對比。尤其面對中國耀武揚威，有人還心存親美是棋子、友日是奴性、媚中是愛國，令人匪夷所思。此外，政黨排黑、能源轉型等，竟為朝野內鬥另闢戰場，疫苗接種、疫情再起亦成選舉前哨戰。若干長期沉痾，急需尋求長治久安的解方，但滿足人民基本的生活安全與民主屏障，朝野似乎迄未形成交集。

如果說，外部干擾並非完全操之於我，至少政治社會經濟的優質化是我們的主場，假使朝野政黨本位主義，台灣面對統戰與武嚇豈不更加脆弱？台灣的國家之路，滿地荊棘落石，多少前輩前仆後繼，皆未逢當前的條件。如今風生水起，尤應善用局面有利於我，鞏固國防外交的同時，大力掃除內部的陳年積弊，切忌昧於內耗貽誤時機。舉凡轉型正義、選區選制、少子老化、產業創新、經濟競爭力、教育活化、兵役制度、軍魂警紀、司法改革、水資源管理等，實不容任其延宕，弱化台灣。

武漢肺炎還在肆虐，始作俑者卻已自詡一黨專政的領導力和制度優越性，藐視西方的治理模式。在台灣的民主現場，得來不易的民主，貴在建構共識、解決問題，而非撕裂內部、製造衝突。國家內涵的精緻化，有賴公民扛起責任。歷史上，一個國家的振興，往往需要有志之士帶頭維新，鼓舞人民的精神脫胎換骨。以前，李登輝曾經總體論為「新時代台灣人」。現在，台灣的新時代終於臨近了。吾人更當以行動來重新自我定義，由內改造永續發展的體質，強化後疫情全球重開機的角色，催生一個小而美且堅韌之新時代的台灣。

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