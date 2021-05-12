社論》美國被中國吃定了？

ＷＨＡ本月二十四日召開，網路報名截止之前，台灣連續第五年未獲邀請函。世衛稱，台灣在ＷＨＡ的觀察員問題需由一九四個會員國考慮及決定。中國講得更露骨：「必須按照一個中國原則處理」，亦即，由北京決定。Ｇ七外長公報、法國國會決議、美國發表聲明，似乎不敵一個中國原則六個字，這是習近平所看到的全球幻象。接下來，就看西方用什麼「行動」反制中國「為惡卻不受懲罰的示範」了！

普世價值，特殊國情，東升西降，西方的自我退縮，不啻鼓勵習近平對外輸出集權主義的治理模式。台灣是亞洲民主領頭羊，此一話語是對台灣的肯定，但也令人聽出西方不願承擔亞洲民主的弦外之音。普世價值宛如退潮，堪稱反民主國家的綠燈。一如普廷的新獨裁，使勁打壓反對領袖納瓦尼，且欲置之於死地，習近平也將肆無忌憚地粉碎可見的民主苗頭。而中國的軍經能力，已經構成比前蘇聯更危險的威脅。這樣的一黨專政，如果沒有民主希望，西方可能要準備迎接比引起二戰更可怕的邪靈，屆時被毀滅的也絕不僅是全球經濟。

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四月底，拜登首度在國會聯席會議演說，他提到曾向習近平表示：美國歡迎競爭，但不尋求衝突；不是要引發衝突，而是為預防衝突。他警告，習近平不相信民主制度能在二十一世紀生存，但他告訴習近平，美國不會放棄對人權、基本自由與同盟的承諾。然而，拜登的承諾並未伴隨著「行動」的配套。彷彿，數位極權主義的治理模式，可以接受局限於中國國內，至於超過標準的侵犯行為，對策就是制裁，而西方式制裁總是遠離中國權力核心。針對香港、新疆的制裁，對習近平為核心的權力集團，連隔靴搔癢都談不上，還加強了被制裁者對中央的政治忠誠。這就難怪，習近平對自己的治理模式信心十足，還要推廣到國際取代民主。

歐盟四月通過的「印度太平洋地區合作戰略」未提到台灣，以及中國對台灣政治打壓及軍事干擾。同樣諷刺的是，北京撕毀「中英聯合聲明」，利用疫情火速完成香港內地化，當年的殖民母國英國，無力反制香港二度回歸也就罷了，三月在脫歐後首份國安報告，既宣示開始重視印太地區，卻稱將繼續尋求與中國更多的貿易連結，吸引更多中國的投資。伊麗莎白女王號航母本月行經南海駛向日本，也將避開台灣海峽，以免激怒中國。如此這般，港人情何以堪？習近平怕甚麼？

直到現在，明明已經感受到中國威脅，西方還是眷戀經貿關係，無法改變對中國工廠、中國市場的依賴。四十年來的經驗顯示，西方與中國的經貿往來，非但改變不了中國的一黨專政，甚至培植了巨獸般國家資本主義、數位極權主義及習近平的長期掌權，而西方奉送中國經貿籌碼，彷彿讓對手抓住自己的把柄，不斷將人權的普世價值七折八扣。紐西蘭是值得注意的例子，國會討論新疆「種族滅絕」，執政黨卻反對措辭太強，因為中國不喜歡且肯定會衝擊紐中貿易。致命傷在於，紐西蘭約三成外銷到中國。

冷戰時代，西方與蘇聯對峙，雙方沒有經貿依賴關係，從而可以對蘇聯持續全面制裁，導致一九八九開始的蘇東波共黨政權垮台。同樣的一九八九，改革開放不久，中國爆發六四屠殺，西方實施的經濟制裁說一套做一套，資金、技術持續進入中國，香港、台灣也前仆後繼錢進中國。這給北京上了一課，那就是，西方所謂的人權等普世價值，可以為經貿利益低頭。但西方那一課卻是，讓中國成為全球化的世界工廠、世界市場，美國給予永久最惠國待遇，ＷＨＯ中國以開發中國家身分准入。中國的竊盜經濟模式，西方也睜一隻眼閉一隻眼。於是，中國經濟成長飛速，軍事預算超英趕美，一帶一路預示了戰狼出征的軌跡。

改變中國，西方的一廂情願，完全落空。於今回顧，六四是個不祥之兆。西方政府決定與中國掛勾，卻缺乏促進中國民主化的決心，失去在冷戰時期顛覆共黨集團的鬥志。即使現在，驚覺改革開放名存實亡，集權主義向外擴張，而且目睹香港、新疆事態，西方的中國政策仍不改經貿優先的執迷，對香港、新疆的制裁無關痛癢，北京自然有恃無恐。反倒是，西方政府的經濟表現，往往成為選民投票的左右因素，經常讓北京予取予求。梅克爾領導的德國、歐盟，便是如此自食惡果的例子。而遙遠的印太地區，澳洲已經痛定思痛了，普世價值領頭羊的美國，若不認為西方需與中國經濟脫鉤，如何免於被中國吃定了？

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