自由廣場》聽了幾十年「治安敗壞」，真的嗎？

◎ 楊浩民

最近治安惡化又成為話題，到底哪裡是「慶記之都」也引起爭論。但以筆者個人觀察結果則是：「治安敗壞」這四個字，從小到大已經聽了幾十年，其實大概也就如此，台灣沒有真正的「治安敗壞」，這只是某些人的政治口水和對台灣沒信心的言論罷了。真要說起來，台灣治安還改善了！

何以見得？最簡單例子就是：二、三十年前，也就是民國七十到八十年代，台灣常發生綁架勒索案件，最有名的就是陸正撕票案，所以當時國中小都會教學生防範陌生人綁票。而現在則少有聽聞綁架案，原因是被不涉及暴力犯罪也不危及生命的網路詐騙取代。

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再者，以前震驚社會的重大刑案，例如新竹雙警、雙哨兵命案、井口真理子、白曉燕、劉邦友案……事隔二、三十年還是令人記憶猶新，還有中國製的紅星黑星手槍氾濫，現在雖然網路普及，近年的命案大概都是過沒多久之後就被人淡忘了，難以和前者相提並論。即使偶爾發生幾起重大刑案，也不應以偏概全就此斷定哪裡是「慶記之都」。

到底有沒有「治安敗壞」，最好還是要有數據，而且要考慮到人口問題。人口增加，犯罪自然也增加，所以光看件數是不合理的，而應該比較的是同一地在不同時期，或兩地在同一時期的平均每十萬人口暴力刑案發生率比較客觀。如果這樣比較，相信不至於有太大的變化，只要台灣人都還敢深夜在外，不像某些國家的人民一到晚上就不敢出門，就沒有真正的「治安敗壞」，大家不要像某些批評台灣治安不好又把子女送到國外念書，而自己留在台灣撈錢的人一樣人云亦云，破壞台灣的形象，也讓大家對自己的國家失去信心。

（作者為公務員，新北市民）

慶記氾濫 改造槍重懲伺候

◎ 林山姆

曾任麵包師傅的高雄男子與前妻爭執後槍殺兩名男子，警方漏夜釐清案情，嫌犯逃亡十五小時後遭逮捕，然而槍擊案發生在淳樸鄉間，加上近期多起槍擊案，鄉民議論紛紛，質疑為何台灣黑槍氾濫，輿論出現各種治安探討聲音，社會壓力紛紛落在警察機關，甚至治安首長與治安主管身上。

治安維護是一個接力賽，妄想仰賴單一司法警察機關，投入大執法、大掃蕩、高見警率而收立竿見影之效，恐怕不切實際。大執法、深夜肅槍、超高服勤見警率，或可延後或改變案件發生時間與地點，但無法真正嚇阻開槍事件。事實上，警政署早於數年前即察覺影響治安殺傷性武器的轉移，而於去年主動成功推動修法，修改槍砲彈藥刀械管制條例，針對造成「慶記」氾濫的改造槍枝祭出嚴查、重罰。

台灣地區的槍枝氾濫，解嚴初期是來自於對岸的紅星、黑星；歷經幾次修法與自動報繳，近年的主角卻變成本土街頭玩具槍。由於刑事司法對於持有制式手槍與改造手槍的刑罰有倍數的差異，在黑星、紅星取得不易、容易卡彈、刑罰重，而玩具槍隨處可得、改造門檻極低、費用不高，復以非法槍枝械鬥都是近距離，無需精準度、不求長期耐用性等，曾幾何時中共黑星、紅星早已輸給我們的「玩具槍」。

涉案的麵包師傅一如當前許多槍擊案件嫌犯，持有這類改造玩具槍。為了杜絕改造玩具槍可規避高刑責而致逐漸氾濫之問題，行政院與立法院完成修正槍砲彈藥刀械管制條例審議，終於能對改造槍祭出嚴查、重罰。但受限於原先玩具槍無需登記，短時間內刑事司法的判決與嚇阻警示效果尚無法發揮。但既然預防立法已部署完成，目前仍散落在社會上之玩具槍報繳期限亦已屆，若能有效整合刑事司法的接力團隊司法機關，提高打擊玩具槍的實際刑度，整體綜效當可迅速浮現。

（作者為警大博士生）

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