自由廣場》囤房稅不是沒辦法做

◎ 魏思源

行政院會通過房地合一稅2.0，修正短期持有的定義，從二年拉長為五年。至於各界關注行政院是否推「囤房稅」當作最新打炒房手段，這次院會並未觸及，十分可惜。

囤房稅的改革，有助於房地合一稅產生效果。囤房現象起因於持有成本太低（台灣資產稅只有千分之一，反觀美國、日本至少是一％），如果房地合一稅限縮「短期移轉」的期間，囤房族仍大可將空屋繼續閒置，撐過財政部的短期限再出售，改革就徒勞無功，反而讓房市供給更有限，房價又上漲，弱勢者更買不起住房。

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外界有人認為，課徵囤房稅形式意義大於實質，無助打炒房，那是因為課徵囤房稅制的改革涉及非自住房屋「稅率」及「稅基」的訂定。由於過去稅率調高與否的權責在地方政府，多數地方政府寧可當好人而不願調高稅率，導致成效不彰。關於這點，學者專家早已指出，中央應明確訂定全國一致非自住房屋的累進稅率，以免造成不公平稅制現象；另外也可抑制囤房者過去在不同縣市囤房，造成不同稅率的投機漏洞。

至於房地稅基偏離市價過低的問題，涉及地方政府對所有個別房屋及土地的評價認定，根據現行房屋稅條例第十一條，房屋標準價格每三年須重新評定一次，但是在台灣，部分地方政府公告之房屋構造標準單價，已沿用幾十年卻未調整，地方政府若再不適時出手，中央應祭出「蘿蔔與棒子」策略，將地方政府調高房屋稅稅基的努力程度，列為統籌款或補助款的發放依據，以加強提升地方政府逐步調高稅基的意願。

根據內政部最近公布數據，顯示囤房情形很嚴重。我們相信，囤房稅能實現居住正義目標，應該要做，但好的囤房稅要能落實且有效，除稅率外，為房屋、土地建立合理的共通稅基也很重要，而如何畢其功於一役，這將有賴中央與各地方政府的合作。

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

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