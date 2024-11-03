自由開講》為何朝鮮要派兵援俄？韓國的情報地位？

◎王文勝

站在韓國的立場，朝鮮派兵援助俄國是一個敏感軍情，然而更客觀的原因或許沒有那麼複雜，對台灣而言反而是個好消息 :因為朝中關係出現裂痕。

南韓情報機構指出，北韓又派出1500名兵力援助俄羅斯。圖為在兩韓邊境板門店執勤的北韓士兵。（歐新社資料照）

首先大家要先知道，俄國和朝鮮是「盟友」，俄中關係只是貿易夥伴。站在戰爭角度，俄國邀請解放軍參戰，可能比人民軍更加實際，畢竟人口基數和軍力皆有懸殊差異，然金正恩已先後派出工兵和戰鬥部隊參戰，中國僅提供相關武器與科技，其關係差距顯而易見。

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美國前國務卿旁皮歐曾披露，當時他與金正恩會面時，金正恩對中國有不少微詞，這並非空穴來風。北京當局允許金正恩的胞兄、同為政敵的金正男在澳門享福庇護，代表中南海與金正恩關係並不和睦。連中央日報都報導 :金正恩曾下令駐中大使必須堅持國家底線、別對中國察言觀色。

《中央日報》的會長是三星財閥會長李在鎔的舅舅，立場偏向保守派，執政黨國民力量屬右派、三星長期承包韓國軍方與情報單位的武器與科技，要拿到獨家訊息並非難事， 其說法有很高的可信度，與蓬佩奧說法可相互映證參考 。

此次歐洲快速啟動對韓國的情報交換，三星功不可沒。（美聯社資料照）

金正恩這次採取「士兵換食品」政策，代表中國某種程度斷了糧食與經濟的輸血，朝鮮退而求其次。同時，金正恩先前修憲將韓國訂為 敵對國、而非和平統一的同胞，這件事中國高機率反對 。 當年胡志明要統一南越時，中國就不贊同，一個強大且統一的越南對中國造成很大的牽制，朝鮮半島亦同。且韓國與中國的經濟關係亦不容小覷，如同中國在烏克蘭東部投資大量 農場與工廠一樣。中南海如何對待普丁，他就會如何對待金正恩。

最後要檢討台灣。此次歐洲快速啟動對韓國的情報交換，三星功不可沒。三星長期提供韓國國防部、統一部、國情院人臉辨識系統，搭配其真正對北韓情蒐的扎實功夫。

相比於此台灣沒有強大的財閥，情報僅止於公開情蒐，毫無經濟與軍情實力，開戰之時，政府無法集中資源搞統制經濟，中小企業不會聽命於政府，也無法給與盟國正確的情報，這才是我看到朝鮮出兵援俄事件最大的擔憂， 憑良心說，烏克蘭與台灣利益相牴觸，其處境非我所關心之首要 。

（作者為退役少校政治作戰官，研究紐澳和大洋洲關係史）

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