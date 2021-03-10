自由廣場》水庫清淤還有更佳辦法

◎ 張炎銘

貴報讀者投書「水庫清淤技術可考慮輸出」，以日月潭水庫「混水發電」經費，比較美國清淤成本，認為有競爭力。其實以日月潭的淤積與發電需求，清淤並非最優先，費用也不便宜，其做法是礙於觀光需求的無奈。

日月潭是從武界壩引水的離槽水庫，淤積率約二成多，成績算不上前茅；上游的霧社水庫淤積近八成，又是整個水系龍頭，更需要優先清淤，只不過霧社名氣不如日月潭，旱情下大家更注意「九蛙疊像」罷了。

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依據水利署資料，從二○○六年至二○一九年，每年水庫清淤經費與數量，個人計算其平均單價，清淤每立方公尺費用介於新台幣五十五元（二○○六年）至一四二元（二○一二年）之間，日月潭每立方公尺要二四五元，是最高年均價的近一．八倍，不算最經濟的方案。

水力排砂確實是最有效率、最經濟、也最環保的方法。但排砂即是「排水」，排一立方公尺泥砂，需要三至六立方公尺的水，所以僅能在豐水期操作。曾文、南化水庫防淤隧道已完工，石門、白河水庫正執行中。但上述水力排砂都未透過發電廠。日月潭混水發電必然影響發電水輪機壽命，國外水庫容量夠大，利用呆容量就足夠解決水庫淤砂，需要這種「自傷」手段？日月潭抽泥砂處與發電取水口距離甚遠，考慮觀光還必須採用沉管輸泥，否則何不仿照石門水庫，將原發電水管一分為二，一條改裝為排砂管？

日月潭混水排砂另一個不利因素是下游還有集集堰。混水排砂控制好，泥砂濃度或許對水質尚無影響，但泥砂一定還是淤積在集集堰上游，集集雖是沒有高壩的堰，淤積影響不似以蓄水為目的的水庫，但還是有「以鄰為壑」的惡感，若能將排砂管延伸至集集堰下游，更功德無量，甚至串聯霧社水庫排洪排砂，一併解決霧社水庫淤積難解的問題。

水力排砂經濟，但台灣水庫容量不大、運用率高，能利用防淤隧道來操作排砂次數相當有限。而利用枯水期、水庫水位低落，趕快加強陸地疏濬，增加庫容，所花的經費比起水中抽泥砂節省很多。

泥砂源自集水區，因此水庫集水區的經營是根本。除了增加水庫疏濬量外，期待泥砂生產量也應降低，則該寬列集水區治理經費，該有的攔砂壩施設與方法能尊重水保專業，甚至重要水庫集水區能仿照翡翠水庫，成立專責水庫特定區管理局，讓水庫更能益壽延年。

（作者是退休人員）

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