自由廣場》（林保華專欄）印度才是中共的天敵

美國、日本、澳洲、印度即將召開印太四國峰會，討論對付中國的策略。在這以前，中印軍隊剛在印藏邊界脫離接觸，使長達半年的軍事衝突暫時和緩下來。

去年六月的邊界衝突，中國到今年二月下旬才公佈死亡人數，並大肆紀念與數落印度的不是。為何拖大半年？因為中共有把喪事當喜事辦的陋習。如果去年就辦，會激怒印度而加劇衝突，等到雙方決定撤兵，中共才辦起喜事，把自己打扮成勝利者，並且逮捕通緝懷疑的國人。

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習近平因打敗仗而手忙腳亂，去年八月派了外交部長王毅去西藏。因為他對幾位軍委副主席都不信任；最後決定向印度求和。一九六二年中印打過一仗，中國吹噓如何打敗「印度反動派」；中國社會歧視印度人，上海人叫他們「紅頭阿三」，習近平輸給印度太沒面子，才需要半年後自吹自擂阿Ｑ式精神勝利。

中共建國初期，印度總理尼赫魯對中國友好，共同「反帝反殖」，但是中共彈壓西藏，逼使達賴喇嘛流亡印度以後，兩國關係生變，因為帝殖就在印度北邊。中蘇分裂後，以不結盟為號召的印度卻傾向俄國到現在。中共利用金磚四國、一帶一路拉攏印度，印度不為所動，習近平送生日蛋糕到莫迪總理家裡也沒用。

川普開打美中貿易戰後，印度先是觀望，其後行動快過美國。例如「清潔網路」走在美國前面，包括禁止使用微信。其實早在二十年前九一一後，印度就一度禁止華為在印度活動，比任何西方國家還警覺。

印度有這個勇氣，在於它在經濟上不依賴中國。尤其是中國策動巴基斯坦對付印度，促使印度早早研發核武，它的中程導彈可以射向中國全境，形成對中國的威懾。印度可以控制從中東到中國的海上咽喉麻六甲海峽，也使中共十分忌憚。

比起西方國家害怕中共挾持十四億人口胡作非為，只有十三億人口的印度可以同中國匹敵，因為只有它不怕中國擺爛。西方國家在中國的產業鏈與市場，有許多印度可以取代，何況中國社會已經老齡化。因此，幾乎可以說印度就是中共的天敵。

中共要在西藏的雅魯藏布江建造水壩，印度在其下游，必然嚴重損害印度的生態環境與人民生計，這也構成天敵。湄公河流域已經是前車之鑑。只有中國民主化或西藏擺脫中共獨立，才能解除這個夢魘。在中印軍事衝突中，已有兩張照片顯示流亡藏人參與，印藏聯軍攻入西藏，也許才是爭取西藏自由的根本辦法。歷史上吐蕃（西藏）曾攻入唐朝首都長安。中國邊境受中共迫害的少數民族，都應該考慮這個辦法。中共迷信武力，最後大家將被逼迫用武力解決問題。

印度如果能在自由印太戰略中扮演重要角色，等於把半個俄羅斯也拉了進來。台灣與印度的友誼，有很大的努力空間。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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