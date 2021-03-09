社論》吳修銘出任拜登科技特助的意義非凡

白宮五日宣布，台灣後裔的哥倫比亞大學教授吳修銘出任拜登總統的「科技與競爭政策特別助理」，隸屬白宮國家經濟委員會。這項任命廣受矚目，吳修銘的專長是反托拉斯法、版權與電信法，有如白宮發言人莎琪強調，拜登已經表明要著手解決包括大型科技公司在內的濫權問題，吳修銘將協助推動這項議程。在台灣，許多人對海外台灣家庭卓越的人才引以為榮，特別是他父親吳明達早年因參與台灣獨立運動被列入黑名單，凸顯了在美國台灣人社區長年對家鄉的深厚情懷與貢獻。

吳修銘是學識與實務兼具的專家。他在加拿大和美國受教育，有哈佛大學法律博士學位，除了在知名大學擔任教職，也曾到政府部門工作，包括擔任聯邦大法官布萊爾助理，加入歐巴馬政府，曾任聯邦貿易委員會高級顧問，還參加二○一四年紐約州副州長民主黨初選，得到四十％選票。

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學術和公職之外，吳修銘在實務的表現更為傑出。他曾被專業媒體推為美國最具影響力律師、風雲人物、哈佛最具影響力畢業生等榮譽，著作《誰控制了總開關：資訊帝國的興衰》被選為年度最佳書籍之一。更重要的，他二○○三年的〈網路中立、寬頻歧視〉文章，首創「網路中立」一詞，主張消費者公平近用網際網路內容，如今成為網路規範的基本理念。在《誰控制網際網路》、《巨頭的詛咒》等其他著作，他對亞馬遜、蘋果、臉書、谷歌等科技巨頭直言批判，使他深受民主黨進步派和反壟斷的公民團體支持。他的任命案無需經參議院同意，但重量級參議員紛表達讚許。

吳修銘認為，經濟過度集中帶來整體社會的不平等與實質損害，科技大咖經由兼併大幅擴張，影響力在人們日常生活的言論、搜尋、電子商務等顯而易見，情況有如十九世紀末美國經濟由少數大企業壟斷的「鍍金時代」，卻未能善盡保護用戶資料、公平對待小咖競爭者，並根除網路平台的假訊息。他最廣受引用的名言，是指社群媒體及搜尋引擎的使用者，其實是拿自己的個人資料、數據與這些大咖做交易，「當網路服務免費時，你就不是顧客，而是產品」。

拜登競選時曾表明對拆解科技巨頭持開放態度，並質疑社群媒體受通訊法規保護顯有過當。從而，一般預期拜登政府即將與國會聯手，立法強化反壟斷法，改變科技平台引發的經濟與社會挑戰、促進競爭、解決壟斷與市場力量。事實上，臉書、谷歌去年已被聯邦及若干州政府指控違背反托拉斯法，亞馬遜、蘋果也因不公平阻撓競爭遭到調查；川普政府對付科技大廠商的政策，在拜登時代應只會更強化。

吳修銘人事任命對海內外許多台灣人來說，也有不少理性與感性的回響。吳明達英年早逝，吳修銘由加拿大籍母親扶養長大，但常在夏天返台探訪親戚，並曾觀察一九九六年台灣首次總統直選，與台灣及在美台灣人社區互動不斷。這一台灣關係，以及對公共事務的熱誠，受到父親影響甚大；他曾說自己承繼了父親反威權的傳統，注定與政治有不解之緣。

台灣人從吳修銘身上，看到海外台灣第二代的優秀與不忘根本。事實上，許多在美台灣家庭至少到第二代，保留的母語絕對多於「天龍國」台北。同時，不僅重視子女教育，傳遞台灣價值，台美人也鼓勵下一代融入主流社會，在各行各業乃人才輩出。

必須強調的，還有吳明達的黑名單問題。在國民黨專制的戒嚴時期，針對主張台獨等異議人士，不發簽證、禁止入境或吊銷護照，造成海外台灣人幾十年間有家歸不得，即使為父母至親奔喪，也悍然遭拒。更惡質的，黑名單的產製，由黨國派駐專人及僱用職業學生，監視台灣學生及團體，編造罪名打小報告，羅織甚廣，陳文成返鄉即因此慘遭毒手；而台灣人聚會，「黃昏的故鄉」、「望你早歸」常讓同鄉潸然淚下。然而，黑名單雖已隨解嚴走入歷史，國民黨當局始終不承認；公開、追究、補償等轉型正義不了了之。

儘管如此，海外台灣人對家鄉情感不減。在台灣邁向自由、民主、人權之路，他們扮演遊說、救援、資助等助攻角色，與家鄉人民齊力促成大業；台灣的民主，絕不是天上掉下來的，海外台灣人的犧牲奉獻，有如吳明達，都不應被遺忘。如今，他們仍繼續以台灣人公共事務會等社團，在台灣對抗中國併吞之路，為家鄉打拚。

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