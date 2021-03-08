自由廣場》學測餘震後幾項建議

◎ 胡嘉智

首先感謝教育部長回應外界質疑數學科出現過度「鐘擺效應」，從去年太簡單到今年太難，因此教育部長潘文忠表示會持續補助大考中心建置題庫，維持命題的穩定度。

但本人願意分享自己學子考完這次學測後，我跟學子依舊是心神不寧，相信也是許多考生與家長們的感受，因此，提出幾項建議：

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一、大考中心應考慮提供國寫更具體的級距評分標準，甚至再去名化方式，將五個級距的考生國寫作品適度揭露，讓辛苦三年的考生與家長能更相信此次閱卷國寫的信度與效度！

以本人的孩子為例，其國寫選擇題只扣六分，在北市前三高中即席作文比賽拿到全校第三名優等，今年國寫作文兒子寫自己的新冰箱：冰自己的人生「初心」，1.冰箱能使事物保持新鮮，2.他例：引用江振誠，突顯初心的重要，3.自例：面對大學多元選擇，希望自己能持續記得自己生命的熱情，認識多元文化，因此這是想保持生命熱情的初心，4.總結：人生總有一些階段會失去熱情，若我有新冰箱，冰永遠新鮮的初心，遇到未來人生選擇時，新冰箱裡的初心，便能能讓自己做出不致後悔的選擇。

結果國寫成績是不到一半分數的24分，還好他選擇只錯六分，依舊有13級分。後來在新聞報導中看到，有記者獨家採訪今年的國寫閱卷委員，他說，這次國寫，有些「給分標準」實在不合理，且很多閱卷老師都有同感，「有些考生都不知怎麼死的」。

二、提高學子面對推甄的第一階段志願學校十二個。第一階段公佈後，再讓學生挑六個進行備審資料，避免頂級分的學生依舊可能落榜的怪現象。

台大邱宏仁教授便持續提到有許多缺乏信度與效度的審查項目：備審資料、個人口試、團體面談、甚至是「考生校園參訪」、「家長到校聽訓」，或是有明星級醫學院的二階甄試90%竟然只看口試。這都是持續讓家長學子心驚膽跳的大怒神餘悸。

本人認為，教育部固然要尊重大學科系選才的自主性，但應該更積極統整堅持全國選才機制的結構性架構。例如這次學測數學號稱史上最難，級分區間人數樣貌也印證筆者在第一時間在媒體露出的申論，而教育部在這結構性當責的不足，可能會持續造成以下餘悸：

一、因為社會組許多頂大商管科系可能直接不看國文、社會，造成自然組高數學能力的學子單憑英／數，就可技術性壓倒辛苦唸社會科學三年的社會系學子。我們當然不應剝奪各類組學子的選填自由，但一個真正當責的社會科學人才，除了英／數好之外，相信我們在不少金融弊案中，應該也可體會到人文社會涵養的必要性吧！

二、今年因為數學史上最難，不少社會組考生可能怕上述二類組高手來搶一類商管會計系，因此可能轉攻相對分數高的國英社科系，結果今年看國英社三標的文史哲錄取分數可能反而升高，這就是可能產生個體理性行為，卻產生集體非理性現象的弔詭結果。

因此，請教育部更積極地堅持全國選才的結構性設計，而非過度讓大考中心，或明星系所產生有爭議的漏洞，進而降低這種極端鐘擺現象的學測大怒神，以及推甄過程，學生家長依舊無奈地過度焦慮的狀態。

（作者為世新大學副教授，松山高中家長會副會長）

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