自由廣場》談藻礁 觀新、觀塘不一樣

◎ 黃惟冰

藻礁公投爭議持續延燒，顯示民眾對於公共政策與環境保育相當關心，好事一件。但，如果沒有正確資訊，就容易陷入極端，流於民粹。不少人認為，「中油第三天然氣接收站」擬施工區一帶是台灣唯一的藻礁區，而且藻礁生態系至今未獲得足夠保護，就屬此類。

第一，根據桃園縣政府農業發展局在二○一四年四月廿一日公告的「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區保育計畫書」，台灣共有三處存在藻礁，分別位於新北市三芝、桃園沿海及屏東恆春半島。此外，計畫書也載明，「目前藻礁分布面積最廣的觀音沿岸由於工業廢水污染等原因造成藻礁嚴重生態浩劫，是以碩果僅存的觀音新屋藻礁區有保護的必要」。

請繼續往下閱讀...

第二，經農委會依野生動物保育法公告，「觀新藻礁野生動物保護區」正式於二○一四年七月七日生效成立，總面積達三九六公頃，也成為台灣第廿個野生動物保護區。

第三，「觀新藻礁野生動物保護區」內劃設核心區、緩衝區與永續利用區。核心區禁止進入；南、北兩個緩衝區得申請進入，每日以各二百人為限；永續利用區開放民眾自由體驗。然而，經網路查詢申請餘額，在未來的三個月內，每日都還有大量餘額，顯示申請進入者寥寥可數。

綜合以上，可以得出以下結論，首先，早在二○一四年，不論是當時馬政府的農委會，還是由吳志揚擔任縣長的桃園縣政府，都認定「觀音新屋藻礁區」，是桃園沿海碩果僅存，仍具保育價值的藻礁區。至於本次公投連署所訴求的「觀塘工業區（港）」一帶，則已經歷「嚴重生態浩劫」。

其次，桃園市政府在鄭文燦市長任內，於二○一八年二月成立海岸工程管理處，並自農業發展局手中接下「觀新藻礁野生動物保護區」的管理權責。從海岸線管理的中心思想出發，取代在農業發展中的邊陲角色定位。

最後，不論有無參與公投連署，若真正關心藻礁議題，都應該走一趟「觀新藻礁野生動物保護區」，先看看歷任中央與地方政府做了什麼努力，再來評斷。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法