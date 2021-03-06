自由廣場》大考國英文試題何不學加拿大

◎ 黃榮文

今年學測考題難度增加，尤其是數學科，整體成績大幅滑落，考生、家長、教師怨聲載道，某高中校長日前亦撰文質疑大考中心無人為此負責。

不只數學，語文相關的國文與英文科，試題難易度與鑑別度問題，長久以來經常為人詬病。

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國內的教育，一向是考試引導教學。以國文科為例，文言文的比例經常偏高，通俗、較能論述想法的白話文卻不受重視，或許相關人士認為白話文偏易、鑑別度低；但文言文通常艱澀難懂，考試時容易出題，日常應用度卻不高，導致多數學生只會應付考試，卻無法以文字和語言正確有效的描述自己的情感與論述心中的想法。

筆者擔任大學教職，教學、研究、服務多能勝任有餘，最艱難的工作卻是修改學生的專題實作以及碩、博士論文。學生交出來的論文初稿經常慘不忍「讀」，不經過五、六次來回訂正，難以上得了檯面。改完一本論文，總有「壽命少了至少一個月」的感覺。

寫作與論述，應重「信、雅、達」，更必須能活用於日常生活。偏離了這些，只執迷於考試容易出題，卻與生活脫節，這是台灣的語文教育現況。

反觀國外，以加拿大為例，高中英文課程注重閱讀、寫報告、上台講述、辯論等；當然也有開授研究莎士比亞等古代經典文學作品的文學課（如同我們的文言文、古典文學等），但只作為選修課，提供給有意走文學路線或是有興趣者修習，和考試無關。英文「省考」（如同我們的學測或指考）只考兩篇半的作文，二篇長篇、一篇短篇。

建議大考中心，升大學語文（不只國文，英文亦同）考試可以改成只寫兩篇作文和兩篇閱讀測驗。作文題目可以是一篇論說、一篇抒情，或是任何組合，但一定要有「論述」的題型，以測驗學生的論述能力；閱讀測驗可以是選擇題形式，但至少有一篇是讀後心得的短文寫作，以鑑別學生的文章閱讀及分析判斷能力。

至於繁雜的閱卷評分工作，可參考國外做法，或開發AI閱卷軟體來輔助。立馬規劃、試行、檢討修正，不出十年，國內的大考語文考試應可收「學以致用」的成效！

（作者為彰化師大兼任教授）

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