社論》全民吃鳳梨 力抗中國霸凌

中國近日以檢疫出病蟲害為由，片面宣佈暫停台灣鳳梨進口，形同對台發動奇襲式的貿易戰；此舉無異「澳洲龍蝦、紅酒事件」翻版。蔡英文總統譴責中國的單方面作為，顯非正常的貿易考量；並指示農委會做好因應，協助農民，以及呼籲全民「挺農民，一起吃鳳梨」。而學者則批評此乃中國一貫的「養套殺」手法，完全是「流氓作為」。加拿大智庫資深研究員寇謐更在臉書指稱，這是對台灣選擇民主而做出的懲罰。

何以中國官方對台灣鳳梨檢出有害生物言之鑿鑿，仍被外界認為是政治操弄，乃是對台灣不願屈從中國的懲罰、報復？這個真相可由多方面探討而拼湊出完整的面貌。其一，中國去年即反映進口台灣鳳梨檢出三種介殼蟲，雖然其它輸入國均未有此說法，我國仍積極改進，防治、清潔與抽驗，並且核發中國要求的「輸出植物檢疫證明書」，因此去年十月十五日迄今輸中的五一二一噸鳳梨，百分之百合乎規定。然而，中國此時卻再度掀起台灣鳳梨的病蟲害問題，令人不得不質疑中方說詞的正確性。況且，台灣與中國均為ＷＴＯ會員國，應先行充分溝通協調，不可因一方之說詞，即全面暫停他國農產品的進口。尤有甚者，中方所謂有害之三種介殼蟲，依照慣用之處置手法，可以溴化甲烷進行燻蒸處理即可，這也是國際貿易常見的處理方式。更可議的是，中方宣稱有病蟲害的台灣鳳梨僅是極少量，約百分之一，一般國家不會因此採取「全面禁止輸入」的極端手段。

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其二，由於中國的手法在貿易上過於反常，超出正常的國際貿易規範與專業範疇，中國的政治意圖因而呼之欲出，無法以病蟲害之表面理由加以搪塞。事實上，中國對台統戰極重要的一部分，乃是針對台灣農民，以中國龐大市場為誘餌，操作所謂政治性的採購，企圖拉攏基層農民。不可諱言的，農業縣大抵本土認同較強，部分地區成為綠營長期執政所在，一旦被中國成功利誘轉向，將可打破本土派之基盤。台灣鳳梨九成之出口是輸往中國，去年總值約十五億台幣，針對台灣鳳梨進行制裁，確實會對農民造成重大損失。然而，此舉亦為兩面刃，既傷害台灣農民，但同時也撕破中共統戰之假面。故而，中國的極端手段其實也反映過去的統戰未見成效，導致中共領導人失去耐性，亂了方寸，竟不惜玉石俱焚。

其三，此一事件令多數台灣人真正認清經貿嚴重向中國傾斜的高度風險。過去，無論吾人如何剴切剖析企業人才、資金與技術的大舉西進，如何造成台灣產業空洞化，以及所得停滯的危機；但是親中政客、學者均斥之為意識形態掛帥，將造成台灣的邊緣化。尤要者，中國近年來以採購農產品，製造簽大單的假象，其實只是假大空，口惠而實不至；但親中派隨之起舞，大力附和中國市場乃台灣農民的出路，進而要求政府必須接受九二共識，不能踩踏中國的紅線。近年台灣ＧＤＰ成長趨緩，實質所得倒退，讓台灣民眾深受其苦。如今美中貿易戰爆發，才讓世人重新認知台灣產業供應鏈的價值，台灣經濟得到與中國脫鉤的機會。但中國反而必須依賴台灣的半導體，使其統戰無從著力，最後找上弱勢的農民下手出氣。

由此可見，此次政府的因應對策，重點不僅在保障農民的權益，更在破解中共對台統戰手段。有如產業供應鏈應該美、歐、日等民主國家形成價值同盟，促成民主世界的均富共榮；台灣的農漁業也應拋棄對中國消費市場的幻想。最重要的是，獨裁專制的中共政權本無政經分離，尊重市場機制的可能，一切都為政治服務，因此接受中國的訂單無異簽下一紙賣身契。如果台灣仍不接受中國的擺布，其必然毀約，甚至貿易制裁，讓台灣農民陷入困境。

中國過去屢以經濟制裁操作「脅迫式外交」（coercive diplomacy）︰在部署薩德反飛彈系統上對付南韓；在釣魚台主權爭議上對付日本；在疫情起源調查上對付澳洲等，在在反映中國只有黨國利益與虛假的民族主義，不願意遵守文明規範與民主的價值。中國霸權形象已經惡名昭彰，各國都在思考反制之道；反觀台灣內部親中人士依然視中國對台霸凌，均是台灣對中國敵意太深所致。幸好，這些只是極少數人的聲音，而且有這樣思想的政客也注定將被台灣民眾所淘汰。

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